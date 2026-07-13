Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. júlí 2026 12:01 Freyr Alexandersson var að vonum sáttur með hvernig til tókst í fyrsta leik sínum sem þjálfari Rosenborg. getty/Matteo Ciambelli Rosenborg vann 3-0 sigur á Kristiansund í fyrsta leik sínum undir stjórn Freys Alexanderssonar. Breiðhyltingurinn var að vonum ánægður í leikslok. Freyr var ráðinn þjálfari Rosenborg um miðjan júní. Aðeins nokkrum dögum áður hafði honum verið sagt upp hjá Brann. Illa hefur gengið hjá Rosenborg á þessu tímabili og Freyr tók við liðinu í fallsæti. En Rosenborg er ekki lengur þar eftir sigurinn á Kristiansund í gær. „Ég finn fyrir gleði og létti. Mér finnst við vera ótrúlega sterkir í fyrri hálfleik og mjög fagmannlegir í þeim seinni. Þetta var yndislegt,“ sagði Freyr eftir leikinn á Lerkendal. Rosenborg var 2-0 yfir í hálfleik eftir mörk frá Jonas Svensson og Dávid Duris. Amin Chiakha skoraði svo þriðja mark Þrándheimsliðsins í upphafi seinni hálfleiks. Rosenborg er nú í 12. sæti norsku úrvalsdeildarinnar með tólf stig eftir jafn marga leiki. Fyrir leikinn um helgina hafði liðið aðeins skorað níu mörk í ellefu deildarleikjum. Freyr er ekki eini Íslendingurinn hjá Rosenborg því Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu. Rosenborg hefur 26 sinnum orðið norskur meistari, síðast 2018. Á síðasta tímabili endaði liðið í 7. sæti norsku úrvalsdeildarinnar. Næsti leikur Rosenborg er gegn Start á útivelli á laugardaginn kemur. Norski boltinn Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Fleiri fréttir Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Sjá meira