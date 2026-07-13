Fótbolti

Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Freyr Alexandersson var að vonum sáttur með hvernig til tókst í fyrsta leik sínum sem þjálfari Rosenborg.
Freyr Alexandersson var að vonum sáttur með hvernig til tókst í fyrsta leik sínum sem þjálfari Rosenborg. getty/Matteo Ciambelli

Rosenborg vann 3-0 sigur á Kristiansund í fyrsta leik sínum undir stjórn Freys Alexanderssonar. Breiðhyltingurinn var að vonum ánægður í leikslok.

Freyr var ráðinn þjálfari Rosenborg um miðjan júní. Aðeins nokkrum dögum áður hafði honum verið sagt upp hjá Brann.

Illa hefur gengið hjá Rosenborg á þessu tímabili og Freyr tók við liðinu í fallsæti. En Rosenborg er ekki lengur þar eftir sigurinn á Kristiansund í gær.

„Ég finn fyrir gleði og létti. Mér finnst við vera ótrúlega sterkir í fyrri hálfleik og mjög fagmannlegir í þeim seinni. Þetta var yndislegt,“ sagði Freyr eftir leikinn á Lerkendal.

Rosenborg var 2-0 yfir í hálfleik eftir mörk frá Jonas Svensson og Dávid Duris. Amin Chiakha skoraði svo þriðja mark Þrándheimsliðsins í upphafi seinni hálfleiks.

Rosenborg er nú í 12. sæti norsku úrvalsdeildarinnar með tólf stig eftir jafn marga leiki. Fyrir leikinn um helgina hafði liðið aðeins skorað níu mörk í ellefu deildarleikjum.

Freyr er ekki eini Íslendingurinn hjá Rosenborg því Alfreð Finnbogason er yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu.

Rosenborg hefur 26 sinnum orðið norskur meistari, síðast 2018. Á síðasta tímabili endaði liðið í 7. sæti norsku úrvalsdeildarinnar.

Næsti leikur Rosenborg er gegn Start á útivelli á laugardaginn kemur.

Norski boltinn

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