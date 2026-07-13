Fótbolti

Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í banda­rísku B-deildinni

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Cristo Fernández fékk annað tækifæri til að láta drauminn um að verða fótboltamaður verða að veruleika.
Cristo Fernández fékk annað tækifæri til að láta drauminn um að verða fótboltamaður verða að veruleika. getty/Katelyn Mulcahy

Cristo Fernández, sem er hvað þekktastur fyrir að leika í sjónvarpsþáttunum Ted Lasso, þreytti frumraun sína með bandaríska B-deildarliðinu í fótbolta, El Paso Locomotive, um helgina.

Í þáttunum um þjálfarann Ted Lasso fer Fernández með hlutverk fótboltamannsins Dani Rojas.

Hinn mexíkóski Fernández er ekki bara leikari sem leikur fótboltamann heldur er hann vel liðtækur leikmaður sjálfur. Hann var um tíma á mála hjá Estudiantes Tecos í Mexíkó á sínum yngri árum en hnémeiðsli bundu endi á feril hans.

Eftir að hafa notið velgengni sem leikari hefur Fernández nú fengið annað og óvænt tækifæri sem fótboltamaður. Hann reyndi fyrir sér hjá varaliði Chicago Fire og svo El Paso Locomotive sem leikur í bandarísku B-deildinni.

Forráðamenn El Paso Locomotive hrifust af því sem þeir sáu og sömdu við Fernández. Og á laugardaginn kom hann inn á sem varamaður á 79. mínútu gegn New Mexico United sem El Paso Locomotive vann, 2-0.

Auk Ted Lasso hefur hinn 35 ára Fernández meðal annars leikið í kvikmyndunum Spider-Man: No Way Home og Transformers: Rise of the Beasts.

Bandaríski fótboltinn Bíó og sjónvarp

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