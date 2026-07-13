Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. júlí 2026 10:02 Cristo Fernández fékk annað tækifæri til að láta drauminn um að verða fótboltamaður verða að veruleika. getty/Katelyn Mulcahy Cristo Fernández, sem er hvað þekktastur fyrir að leika í sjónvarpsþáttunum Ted Lasso, þreytti frumraun sína með bandaríska B-deildarliðinu í fótbolta, El Paso Locomotive, um helgina. Í þáttunum um þjálfarann Ted Lasso fer Fernández með hlutverk fótboltamannsins Dani Rojas. Hinn mexíkóski Fernández er ekki bara leikari sem leikur fótboltamann heldur er hann vel liðtækur leikmaður sjálfur. Hann var um tíma á mála hjá Estudiantes Tecos í Mexíkó á sínum yngri árum en hnémeiðsli bundu endi á feril hans. Eftir að hafa notið velgengni sem leikari hefur Fernández nú fengið annað og óvænt tækifæri sem fótboltamaður. Hann reyndi fyrir sér hjá varaliði Chicago Fire og svo El Paso Locomotive sem leikur í bandarísku B-deildinni. Forráðamenn El Paso Locomotive hrifust af því sem þeir sáu og sömdu við Fernández. Og á laugardaginn kom hann inn á sem varamaður á 79. mínútu gegn New Mexico United sem El Paso Locomotive vann, 2-0. Auk Ted Lasso hefur hinn 35 ára Fernández meðal annars leikið í kvikmyndunum Spider-Man: No Way Home og Transformers: Rise of the Beasts. Bandaríski fótboltinn Bíó og sjónvarp Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Sjá meira