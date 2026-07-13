Íslenski framherjinn Hilmir Rafn Mikaelsson er að byrja vel hjá tékkneska félaginu Sigma Olomouc.
Hilmir Rafn kom inn á sem varamaður í dag í æfingaleik á móti Shabab Al-Ahli Dubai frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
Hilmir kom inn á völlinn á 62. mínútu og tryggði sínu liði sigur með tveimur mörkum.
Fyrra markið skoraði hann á 70. mínútu eða það síðara á 90. mínútu.
Hilmir, sem er 22 ára framherji, kom til Sigma í sumar frá Noregsmeisturum Viking þar sem hann hafði verið í rúmt ár.
KONEC | Výhra nad Shabab Al Ahli! 🙌 🔵⚪️Ve druhém poločase jsme byli aktivnějším týmem a po zásluze si připisujeme výhru 2:0. 💪⚽️Obě branky vstřelil Hilmir Mikaelsson. 👏🔥 pic.twitter.com/HHHyVwK7oe— SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) July 13, 2026
KONEC | Výhra nad Shabab Al Ahli! 🙌 🔵⚪️Ve druhém poločase jsme byli aktivnějším týmem a po zásluze si připisujeme výhru 2:0. 💪⚽️Obě branky vstřelil Hilmir Mikaelsson. 👏🔥 pic.twitter.com/HHHyVwK7oe