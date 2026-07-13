Fótbolti

Hilmir fljótur að finna skotskóna í Tékk­landi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hilmir Rafn Mikaelsson þegar hann var kynntur hjá tékkneska félaginu Sigma Olomouc.
Hilmir Rafn Mikaelsson þegar hann var kynntur hjá tékkneska félaginu Sigma Olomouc. @SKSigmaOlomouc

Íslenski framherjinn Hilmir Rafn Mikaelsson er að byrja vel hjá tékkneska félaginu Sigma Olomouc.

Hilmir Rafn kom inn á sem varamaður í dag í æfingaleik á móti Shabab Al-Ahli Dubai frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

Hilmir kom inn á völlinn á 62. mínútu og tryggði sínu liði sigur með tveimur mörkum.

Fyrra markið skoraði hann á 70. mínútu eða það síðara á 90. mínútu.

Hilmir, sem er 22 ára framherji, kom til Sigma í sumar frá Noregsmeisturum Viking þar sem hann hafði verið í rúmt ár.

Fótbolti

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