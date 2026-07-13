Fótbolti

Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Gianni Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016.
Gianni Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016. getty/Eva Marie Uzcategui

Gianni Infantino, forseti FIFA, er spenntur fyrir því að fjölga þátttökuliðum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í 64 lið. Hann segir að HM þurfi að vera fyrir allan heiminn.

Nú stendur yfir fyrsta heimsmeistaramótið með 48 liðum. Infantino kveðst ánægður með hvernig þetta mót hefur gengið og segir forsendur fyrir því að fjölga liðum á HM enn frekar, í 64.

„Þetta eru allt mál sem við munum skoða eftir HM. Þegar við skipuleggjum HM er mikilvægt að skipuleggja það fyrir allan heiminn, ekki bara Evrópu og Suður-Ameríku, heldur alla. Allar þjóðir ættu að geta dreymt um að komast á HM,“ sagði Infantino.

„Þú sérð hversu góð liðin eru og þau verða betri og betri um allan heim. Ef þú gefur minni þjóðum ekki tækifæri til að keppa á HM hafa þau ekki hvatningu til að bæta sig.“

Hugmyndin um 64 liða var fyrst sett fram af knattspyrnusambandi Suður-Ameríku í fyrra. Enn hefur engin ákvörðun verið tekin um að fjölga þátttökuliðum á HM 2030 um sextán en hún mætir andstöðu hjá knattspyrnusamböndum Evrópu, Asíu og Norður- og Mið-Ameríku.

Næsta heimsmeistaramót fer fram í Portúgal, Spáni og Marokkó 2030. Fyrstu þrír leikir mótsins verða þó spilaðir í Argentínu, Úrúgvæ og Paragvæ til að fagna aldarafmæli HM.

HM 2026 í fótbolta FIFA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið