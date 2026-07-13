Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. júlí 2026 09:30 Gianni Infantino hefur verið forseti FIFA frá 2016. getty/Eva Marie Uzcategui Gianni Infantino, forseti FIFA, er spenntur fyrir því að fjölga þátttökuliðum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í 64 lið. Hann segir að HM þurfi að vera fyrir allan heiminn. Nú stendur yfir fyrsta heimsmeistaramótið með 48 liðum. Infantino kveðst ánægður með hvernig þetta mót hefur gengið og segir forsendur fyrir því að fjölga liðum á HM enn frekar, í 64. „Þetta eru allt mál sem við munum skoða eftir HM. Þegar við skipuleggjum HM er mikilvægt að skipuleggja það fyrir allan heiminn, ekki bara Evrópu og Suður-Ameríku, heldur alla. Allar þjóðir ættu að geta dreymt um að komast á HM,“ sagði Infantino. „Þú sérð hversu góð liðin eru og þau verða betri og betri um allan heim. Ef þú gefur minni þjóðum ekki tækifæri til að keppa á HM hafa þau ekki hvatningu til að bæta sig.“ Hugmyndin um 64 liða var fyrst sett fram af knattspyrnusambandi Suður-Ameríku í fyrra. Enn hefur engin ákvörðun verið tekin um að fjölga þátttökuliðum á HM 2030 um sextán en hún mætir andstöðu hjá knattspyrnusamböndum Evrópu, Asíu og Norður- og Mið-Ameríku. Næsta heimsmeistaramót fer fram í Portúgal, Spáni og Marokkó 2030. Fyrstu þrír leikir mótsins verða þó spilaðir í Argentínu, Úrúgvæ og Paragvæ til að fagna aldarafmæli HM. HM 2026 í fótbolta FIFA Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Sjá meira