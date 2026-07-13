Andoni Iraola hélt sinn fyrsta blaðamannafund sem stjóri Liverpool í dag. Þar viðurkenndi hann að liðið væri í erfiðri stöðu vegna meiðsla og leikmanna sem eru að yfirgefa félagið.
„Við erum þegar búnir að semja við tvo leikmenn, en við þurfum fleiri. Það vitum við. Sem þjálfari vil ég að leikmennirnir séu hér frá fyrsta degi undirbúningstímabilsins, en við vitum að fótboltinn virkar ekki þannig. Félagið vinnur hörðum höndum að þessum leikmannakaupum,“ sagði Andoni Iraola.
Hingað til hefur Liverpool tryggt sér miðvörðinn Jeremy Jacquet frá Rennes og sóknarmanninn Victor Munoz frá Osasuna.
🗣️ "We need more players we know this." Andoni Iraola has confirmed Liverpool are doing all they can to add to their squad following a disappointing title defence. pic.twitter.com/z3uCwXFDft— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 13, 2026
🗣️ "We need more players we know this." Andoni Iraola has confirmed Liverpool are doing all they can to add to their squad following a disappointing title defence. pic.twitter.com/z3uCwXFDft
Iraola kom frá Bournemouth á tveggja ára samningi í sumar eftir að Arne Slot var rekinn.
„Þetta er mikil áskorun fyrir mig. Þetta er mikil breyting. Hérna spilum við flestar vikur leik um miðja viku en það er frábært tækifæri,“ sagði Iraola.
„Það er tækifæri til að nota fleiri leikmenn; það er ómögulegt að takast á við svona tímabil með 15 leikmönnum. Þú þarft allan hópinn,“ sagði Iraola.
„Við verðum að vera tilbúnir því á svona erfiðu tímabili munu meiðsli og aðstæður koma upp. Við verðum að vera tilbúnir með breidd í hópnum til að takast á við kröfur keppninnar. Desember og janúar. Þessir mánuðir eru erfiðir,“ sagði Iraola.