Íslenski landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir er óvænt komin í nýtt félag eftir eitt og hálft ár hjá sænsku meisturunum í Häcken. Hún fer til annars Íslendingafélags í Noregi.
BK Häcken og norska félagið Vålerenga IF hafa nefnilega komist að samkomulagi um félagaskipti íslenska landsliðsmarkvarðarins.
„Ég myndi lýsa tíma mínum hjá BK Häcken sem mjög lærdómsríkum. Ég hef tekið gríðarlega stór skref, bæði innan og utan vallar,“ sagði Fanney í viðtali á heimasíðu Häcken.
Hún kom til sænska félagsins frá Val fyrir tímabilið 2025. Á einu og hálfu ári sínu hjá félaginu spilaði hún 34 leiki.
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„Það hefur verið erfitt en samt skemmtilegt að flytja frá fjölskyldunni til nýs lands. Mér finnst ég hafa myndað sterk tengsl hér, næstum eins og nýja fjölskyldan mín. Við höfum byggt upp sterkt umhverfi og liðsanda. Umhverfi með miklum kröfum en líka frelsi fyrir leikmenn til að taka áhættu og vera hugrakkir. Það hefur verið stór ástæða fyrir bæði þroska mínum og velgengni liðsins á fótboltavellinum,“ sagði Fanney.
Þessi 21 árs gamli markvörður hefur fengið mikið traust á tímabilinu og fest sig í sessi hjá sænska stórliðinu. Hún hjálpaði liðinu að vinna sænska meistaratitilinn í fyrra sem og Evróputitil í vor.
„Uppáhaldsminningin mín hjá Häcken var þegar við unnum UEFA Women’s Europa Cup. Að lyfta þeim bikar fyrst allra liða og fá að gera það fyrir framan alla stuðningsmennina á heimavelli var alveg magnað,“ sagði Fanney.