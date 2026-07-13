Slaven Bilic hefur verið ráðinn þjálfari króatíska fótboltalandsliðsins. Þetta er í annað sinn sem hann stýrir því.
Eftir að Króatía féll úr leik fyrir Portúgal, 2-1, í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins hætti Zlatko Dalic sem þjálfari liðsins eftir níu ára starf. Undir hans stjórn vann Króatía til silfurverðlauna á HM 2018 og bronsverðlauna á HM 2022.
Króatíska knattspyrnusambandið leitaði ekki langt yfir skammt þegar kom að því að finna eftirmann Dalic.
Bilic tók við króatíska landsliðinu 2006 og hætti eftir Evrópumótið 2012. Síðan þá hefur hann komið víða við. Bilic stýrði meðal annars West Ham United, West Brom og Watford á Englandi en síðast var hann við stjórnvölinn hjá Al-Fateh í Sádi-Arabíu.
Bilic lék sjálfur 44 leiki fyrir króatíska landsliðið og var í lykilhlutverki hjá því þegar það vann til bronsverðlauna á HM í Frakklandi 1998.
Fyrsti leikur Bilic með króatíska liðið verður gegn Tékklandi í A-deild Þjóðadeildarinnar 26. september.