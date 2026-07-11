Hissa á útspili Haalands Sindri Sverrisson skrifar 11. júlí 2026 19:01 Thomas Tuchel segist elska pressu og það er svo sannarlega nóg af henni í boði þegar menn stýra enska landsliðinu. Getty/Francois Nel Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segist lítið botna í ummælum Erlings Haaland í aðdraganda þess að enska liðið tekst á við Haaland og félaga í 8-liða úrslitum HM í fótbolta í kvöld. „Ég held að þið ættuð að setja alla pressuna á England,“ sagði Haaland við blaðamenn á fimmtudaginn. Vissulega eru Englendingar taldir sigurstranglegri, og Norðmenn þegar búnir að ná lengra en margir spáðu, en það kom Tuchel þó verulega á óvart að Haaland skyldi sjálfur tala eins og að norska liðið væri minni máttar í kvöld. „Það kemur mér á óvart að Erling hafi sagt þetta, því ég hef alltaf haldið að hann elski pressu og þrífist best undir pressu. Það kemur mér á óvart að hann velti henni yfir á okkur,“ sagði Tuchel við norska ríkismiðilinn NRK. „Við elskum pressuna. Þetta er bara eins og það er. Ég eyði ekki einni mínútu í að hugsa um hverjir eru sigurstranglegri og hvar pressan liggur. Ég veit mætavel að innanhúss búa þeir sig undir að vinna leikinn. Af hverju ættu þeir ekki að gera það?“ bætti Tuchel við. Haaland hefur áður reynt að auka pressuna sem verið hefur á mótherjum norska liðsins á HM. Fyrir leikinn við Brasilíu sagði hann sigurlíkur Noregs „verulega litlar“ og hvort sem það hafði áhrif eða ekki þá vann Noregur sannfærandi og verðskuldaðan sigur í þeim leik. Pressan er alltaf gríðarleg á Englandi á stórmótum og ekki víst að ummæli Haalands hafi mikil áhrif í því sambandi. Þjálfari hans, Ståle Solbakken, er hins vegar sammála sínum manni eins og fram kom á blaðamannafundi í gær: „Ég held að það sé meiri pressa á Englandi en okkur, en við setjum líka pressu á okkar eigin frammistöðu. Og þegar leikurinn er hafinn hugsa leikmennirnir ekki svo mikið um pressuna. Þetta eru 11 á móti 11. Þetta snýst miklu meira um umræðuna fyrir fram,“ sagði Solbakken. Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 21 í kvöld að íslenskum tíma. Sigurliðið mætir svo sigurliðinu úr leik Argentínu og Sviss, í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Tindastóll mætti ekki til leiks Íslenski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Fleiri fréttir Noregur - England | Heldur norska ævintýrið áfram? Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Sjá meira