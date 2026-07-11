Fótbolti

Hissa á út­spili Haalands

Sindri Sverrisson skrifar
Thomas Tuchel segist elska pressu og það er svo sannarlega nóg af henni í boði þegar menn stýra enska landsliðinu.
Thomas Tuchel segist elska pressu og það er svo sannarlega nóg af henni í boði þegar menn stýra enska landsliðinu. Getty/Francois Nel

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, segist lítið botna í ummælum Erlings Haaland í aðdraganda þess að enska liðið tekst á við Haaland og félaga í 8-liða úrslitum HM í fótbolta í kvöld.

„Ég held að þið ættuð að setja alla pressuna á England,“ sagði Haaland við blaðamenn á fimmtudaginn.

Vissulega eru Englendingar taldir sigurstranglegri, og Norðmenn þegar búnir að ná lengra en margir spáðu, en það kom Tuchel þó verulega á óvart að Haaland skyldi sjálfur tala eins og að norska liðið væri minni máttar í kvöld.

„Það kemur mér á óvart að Erling hafi sagt þetta, því ég hef alltaf haldið að hann elski pressu og þrífist best undir pressu. Það kemur mér á óvart að hann velti henni yfir á okkur,“ sagði Tuchel við norska ríkismiðilinn NRK.

„Við elskum pressuna. Þetta er bara eins og það er. Ég eyði ekki einni mínútu í að hugsa um hverjir eru sigurstranglegri og hvar pressan liggur. Ég veit mætavel að innanhúss búa þeir sig undir að vinna leikinn. Af hverju ættu þeir ekki að gera það?“ bætti Tuchel við.

Haaland hefur áður reynt að auka pressuna sem verið hefur á mótherjum norska liðsins á HM. Fyrir leikinn við Brasilíu sagði hann sigurlíkur Noregs „verulega litlar“ og hvort sem það hafði áhrif eða ekki þá vann Noregur sannfærandi og verðskuldaðan sigur í þeim leik.

Pressan er alltaf gríðarleg á Englandi á stórmótum og ekki víst að ummæli Haalands hafi mikil áhrif í því sambandi. Þjálfari hans, Ståle Solbakken, er hins vegar sammála sínum manni eins og fram kom á blaðamannafundi í gær:

„Ég held að það sé meiri pressa á Englandi en okkur, en við setjum líka pressu á okkar eigin frammistöðu. Og þegar leikurinn er hafinn hugsa leikmennirnir ekki svo mikið um pressuna. Þetta eru 11 á móti 11. Þetta snýst miklu meira um umræðuna fyrir fram,“ sagði Solbakken.

Leikur Noregs og Englands hefst klukkan 21 í kvöld að íslenskum tíma. Sigurliðið mætir svo sigurliðinu úr leik Argentínu og Sviss, í undanúrslitum á miðvikudagskvöld.

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