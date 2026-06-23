Fótbolti

Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök

Árni Jóhannsson skrifar
Guðni var lýsti því yfir að hann var mjög pirraður eftir leikinn í kvöld.
Guðni var lýsti því yfir að hann var mjög pirraður eftir leikinn í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Þjálfari FH, Guðni Eiríksson, gat ekki leynt því hversu pirraður hann væri á því að hafa ekki fengið öll stigin í viðureign FH og Vals í kvöld. FH fékk urmul færa en mislagðar fætur FH-inga og frábær frammistaða Tinnu Brár í marki Vals kom í veg fyrir fleiri mörk.

Leikurinn endaði 1-1 og var Guðni spurður að því hversu pirraður hann væri.

„Ég er hrikalega pirraður maður. Hrikalega pirraður. Já, ég verð einhvern tíma að ná mér niður eftir þetta. Það er hrikalega svekkjandi að fá bara eitt stig út úr þessum leik.“

Er það ekki færanýtingin sem kom í veg fyrir sigurinn ekki satt?

„Jú klárlega. Það er hægt að setja upp leik og hægt að búa til leiðir fyrir leikmenn liðsins en svo er komið inn í vítateig andstæðingsins. Þá er komið að einstaklingnum að framkvæma hlutina og þær gerðu það engan vegin í dag. Ef að þú ætlar að nýta færin og stöður þínar jafn illa og FH liðið gerði í dag þá er ekki á vísan að róa í þessu.“

„Þær skora úr þessu eina færi sem þær fengu í fyrri hálfleik. Við gáfum þeim það að sjálfsögðu. Það var líka svekkjandi og ekki í fyrsta sinn sem við gefum svona færi frá okkur. Það er svo verst við þetta hvað það er langt í næsta leik. Nú er pása og það er sárt að þurfa að bíða og ekki getað svarað fyrir þennan leik.“

Leikmönnum FH hlýtur samt að vera vorkunn að hitta fyrir Tinnu Brá Magnúsdóttur í miklum ham í marki Vals.

„Það er alveg hárrét hjá þér, hún varði vel. Ég vil samt meina það að við hjálpuðum henni ansi mikið að verja eins og hún gerði. Nú er ég ekki að draga neitt úr hennar hæfileikum, hún gerði vel en við hefðum átt að gera mikið betur. Sökin liggur hjá leikmönnum FH liðsins.“

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