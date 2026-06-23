Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Árni Jóhannsson skrifar 23. júní 2026 21:34 Guðni var lýsti því yfir að hann var mjög pirraður eftir leikinn í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Þjálfari FH, Guðni Eiríksson, gat ekki leynt því hversu pirraður hann væri á því að hafa ekki fengið öll stigin í viðureign FH og Vals í kvöld. FH fékk urmul færa en mislagðar fætur FH-inga og frábær frammistaða Tinnu Brár í marki Vals kom í veg fyrir fleiri mörk. Leikurinn endaði 1-1 og var Guðni spurður að því hversu pirraður hann væri. „Ég er hrikalega pirraður maður. Hrikalega pirraður. Já, ég verð einhvern tíma að ná mér niður eftir þetta. Það er hrikalega svekkjandi að fá bara eitt stig út úr þessum leik.“ Er það ekki færanýtingin sem kom í veg fyrir sigurinn ekki satt? „Jú klárlega. Það er hægt að setja upp leik og hægt að búa til leiðir fyrir leikmenn liðsins en svo er komið inn í vítateig andstæðingsins. Þá er komið að einstaklingnum að framkvæma hlutina og þær gerðu það engan vegin í dag. Ef að þú ætlar að nýta færin og stöður þínar jafn illa og FH liðið gerði í dag þá er ekki á vísan að róa í þessu.“ „Þær skora úr þessu eina færi sem þær fengu í fyrri hálfleik. Við gáfum þeim það að sjálfsögðu. Það var líka svekkjandi og ekki í fyrsta sinn sem við gefum svona færi frá okkur. Það er svo verst við þetta hvað það er langt í næsta leik. Nú er pása og það er sárt að þurfa að bíða og ekki getað svarað fyrir þennan leik.“ Leikmönnum FH hlýtur samt að vera vorkunn að hitta fyrir Tinnu Brá Magnúsdóttur í miklum ham í marki Vals. „Það er alveg hárrét hjá þér, hún varði vel. Ég vil samt meina það að við hjálpuðum henni ansi mikið að verja eins og hún gerði. Nú er ég ekki að draga neitt úr hennar hæfileikum, hún gerði vel en við hefðum átt að gera mikið betur. Sökin liggur hjá leikmönnum FH liðsins.“ FH Besta deild kvenna Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Fótbolti Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Fótbolti Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti Neitar að róa með Normönnum Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Ólympíumeistari féll á lyfjaprófi í þriðja sinn Sport Fleiri fréttir Trump mætir á úrslitaleikinn og afhendir bikarinn Varnarmúr Gana hélt gegn Englandi Guðni: Ekki á vísan að róa ef nýtingin er svona slök Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Víkingur 1-1 | Jafnt suður með sjó Uppgjör: FH - Valur 1-1 | FH mistókst að komast á toppinn Kominn með nýtt starf eftir að hafa mistekist að koma Ítalíu á HM Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Ronaldo í sögubækurnar í stórsigri Portúgals Ronaldo fyrstur til að skora á sex heimsmeistaramótum Ipswich ræður gamla stjóra Úlfanna Neitar að róa með Normönnum Ganga hús úr húsi til að safna pening til að bjarga félaginu sínu Hörð barátta um Gullskóinn Engin skylda að gefa á Cristiano Ronaldo Erfitt fyrir leikmenn að bíða eftir veðri Alvarez segir að hann vilji fara frá Atletico „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára „Held að sú umræða sé bara heima á Íslandi“ Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ Sjá meira