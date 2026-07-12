Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Sindri Sverrisson skrifar 12. júlí 2026 00:00 Julian Alvarez og félagar fögnuðu vel eftir mark kappans í framlengingunni í nótt. Getty/Carl Recine Tíu Svisslendingar börðust til síðasta blóðdropa en urðu að játa sig sigraða gegn heimsmeisturum Argentínu í nótt, í framlengdum lokaleik 8-liða úrslita á HM í fótbolta. Julian Alvarez skoraði glæsilegt mark þegar átta mínútur voru eftir af framlengingunni og Lautaro Martinez innsiglaði svo 3-1 sigur í lokin. Þar með er ljóst að Argentína og England mætast í undanúrslitum á miðvikudagskvöld, eftir að Spánn og Frakkland mætast á þriðjudagskvöld. Embolo niðurbrotinn eftir leikaraskap sinn Argentínumenn hafa hökt í gegnum útsláttarkeppnina, unnið Grænhöfðaeyjar í framlengdum leik og svo 3-2 endurkomusigur gegn Egyptum, og það má segja að þeir hafi haldið áfram að hökta í nótt. Engu að síður eru þeir komnir í undanúrslitin. Svisslendingar neyddust til að spila manni færri frá 72. mínútu í kvöld eftir að Breel Embolo fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt, fyrir leikaraskap. Svisslendingar fórnuðu höndum eftir rauða spjaldið.Getty/David Ramos Embolo hafði reynt að fiska brot á Leandro Paredes sem fékk gult spjald en það spjald var svo dregið til baka eftir myndbandsskoðun og Embolo rekinn af velli. Hann brotnaði gjörsamlega saman og var óhuggandi á meðan hann var studdur inn til búningsklefa. Messi sló stoðsendingamet Staðan var þá þegar orðin 1-1. Alexis Mac Allister kom Argentínu yfir á 10. mínútu með laglegu skallamarki eftir hornspyrnu Lionels Messi. Þessi sending frá Messi gerði hann að stoðsendingahæsta leikmanni í sögu HM en hann hefur núna átt tíu stoðsendingar í sögu keppninnar. Alexis Mac Allister fagnaði vel eftir að hafa komið Argentínu í 1-0 með skalla.Getty/Ulrik Pedersen Argentínumenn beittu svo öllum brögðum til þess að hægja á leiknum og pirra Svisslendinga en þeir gáfust ekki upp og unnu fyrir jöfnunarmarkinu sem Dan Ndoye skoraði á 67. mínútu, eftir einfalt þríhyrningsspil við Ricardo Rodríguez vinstra megin í vítateignum. Svisslendingar voru þó nánast enn að fagna markinu þegar áfallið dundi yfir með rauða spjaldinu á Embolo sem verið hafði frísklegur í fremstu víglínu liðsins. Messi átti tvær hættulegar tilraunir til að skora sigurmark í venjulegum leiktíma en grípa varð til framlengingar. Þar voru Argentínumenn skiljanlega mun meira með boltann en virtist fyrirmunað að skora sigurmark, þar til að Alvarez mundaði skotfótinn rétt utan teigs og smellti boltanum í fjærhornið. Martinez gat svo bætt við marki í lokin eftir skyndisókn, þegar Svisslendingar voru farnir að taka áhættu til að kreista fram jöfnunamrark. Argentína er þar með tveimur skrefum frá því að verja heimsmeistaratitil sinn en næst bíður leikur við Englendinga, á miðvikudagskvöld. HM 2026 í fótbolta