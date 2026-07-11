Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Sindri Sverrisson skrifar 11. júlí 2026 22:57 Ståle Solbakken reyndi að fá svör frá dómaranum Clement Turpin í hálfleik en þá var of seint að dæma markið af. Getty/Buda Mendes Norskir sparkspekingar spara ekki stóru orðin eftir að myndband virðist sýna að boltinn hafi farið í vír fyrir eina af sjónvarpsmyndavélunum á vellinum, í aðdraganda þess að Jude Bellingham jafnaði metin fyrir England gegn Noregi í kvöld. Bellingham jafnaði meti í 1-1 í lok fyrri hálfleiks, í leik liðanna í 8-liða úrslitum HM. Skömmu áður hafði markvörður Noregs, Ørjan Nyland, að því er virðist spyrnt boltanum í vír sem strengdur er yfir völlinn fyrir sjónvarpsvél. „Áður en markið kom þá fór boltinn frá Ørjan í vírinn fyrir myndavélina yfir vellinum, þannig að boltinn fór styttra en hann hefði átt að gera. Dómararnir hefðu átt að sjá þetta,“ sagði aðstoðarþjálfari Noregs, Kent Bergersen, við TV 2 rétt fyrir seinni hálfleik. For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe— Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026 „Það er alveg fáránlegt að svona nokkuð geti gerst. Dómararnir geta ekki hafa tekið eftir þessu. Þá hefði Noregur bara þurft að ryðjast inn á völlinn til þess að þeir tækju eftir því,“ segir landsliðsgoðsögnin Kjetil Rekdal við VG. Lars Tjærnås, fyrrverandi þjálfari, skrifar á X að það sé „algjört hneyksli“ að boltinn fari í vírinn og sé ekki látinn falla. Samkvæmt reglunum á dómarinn að láta boltann falla ef hann snertir utanaðkomandi hlut. The goal kick hit a camera wire in the buildup to Jude Bellingham's equalizing goal right before halftime 😯There was no VAR check on the play and Norway couldn't believe it 😳 pic.twitter.com/lmzrcyixqp— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2026 Ekki kættust Norðmenn svo þegar mark var dæmt af miðverðinum Torbjørn Heggem, snemma í seinni hálfleik, þegar hann virtist hafa komið þeim í 2-1 eftir hornspyrnu. Markið var dæmt af eftir myndbandsskoðun þar sem að Erling Haaland þótti hafa brotið á Elliot Anderson áður en hornspyrnan var tekin, með því að ýta við honum. Þegar þetta er skrifað er leiknum ekki lokið en staðan 1-1 að loknum venjulegum leiktíma. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Noregur - England | Heldur norska ævintýrið áfram? Fótbolti Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Tindastóll mætti ekki til leiks Íslenski boltinn Fleiri fréttir Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Noregur - England | Heldur norska ævintýrið áfram? Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sjá meira