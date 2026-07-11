Fótbolti

Boltinn í vír og Norð­menn segja al­gjört hneyksli að markið skyldi standa

Sindri Sverrisson skrifar
Ståle Solbakken reyndi að fá svör frá dómaranum Clement Turpin í hálfleik en þá var of seint að dæma markið af.
Ståle Solbakken reyndi að fá svör frá dómaranum Clement Turpin í hálfleik en þá var of seint að dæma markið af. Getty/Buda Mendes

Norskir sparkspekingar spara ekki stóru orðin eftir að myndband virðist sýna að boltinn hafi farið í vír fyrir eina af sjónvarpsmyndavélunum á vellinum, í aðdraganda þess að Jude Bellingham jafnaði metin fyrir England gegn Noregi í kvöld.

Bellingham jafnaði meti í 1-1 í lok fyrri hálfleiks, í leik liðanna í 8-liða úrslitum HM. Skömmu áður hafði markvörður Noregs, Ørjan Nyland, að því er virðist spyrnt boltanum í vír sem strengdur er yfir völlinn fyrir sjónvarpsvél.

„Áður en markið kom þá fór boltinn frá Ørjan í vírinn fyrir myndavélina yfir vellinum, þannig að boltinn fór styttra en hann hefði átt að gera. Dómararnir hefðu átt að sjá þetta,“ sagði aðstoðarþjálfari Noregs, Kent Bergersen, við TV 2 rétt fyrir seinni hálfleik.

„Það er alveg fáránlegt að svona nokkuð geti gerst. Dómararnir geta ekki hafa tekið eftir þessu. Þá hefði Noregur bara þurft að ryðjast inn á völlinn til þess að þeir tækju eftir því,“ segir landsliðsgoðsögnin Kjetil Rekdal við VG.

Lars Tjærnås, fyrrverandi þjálfari, skrifar á X að það sé „algjört hneyksli“ að boltinn fari í vírinn og sé ekki látinn falla. Samkvæmt reglunum á dómarinn að láta boltann falla ef hann snertir utanaðkomandi hlut.

Ekki kættust Norðmenn svo þegar mark var dæmt af miðverðinum Torbjørn Heggem, snemma í seinni hálfleik, þegar hann virtist hafa komið þeim í 2-1 eftir hornspyrnu.

Markið var dæmt af eftir myndbandsskoðun þar sem að Erling Haaland þótti hafa brotið á Elliot Anderson áður en hornspyrnan var tekin, með því að ýta við honum.

Þegar þetta er skrifað er leiknum ekki lokið en staðan 1-1 að loknum venjulegum leiktíma.

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