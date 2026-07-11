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Bellingham sendi sára Norð­menn heim

Sindri Sverrisson skrifar
Jude Bellingham fagnar eftir að hafa skorað snemma í framlengingunni.
Jude Bellingham fagnar eftir að hafa skorað snemma í framlengingunni. Getty/Richard Pelham

Englendingar eru komnir í undanúrslit á HM í Norður-Ameríku eftir 2-1 sigur gegn Norðmönnum í bráðfjörugum leik í 8-liða úrslitum. Norðmenn hafa aldrei komist svo langt á HM og geta haldið stoltir heim á leið en þeir voru reiðir yfir ákveðnum dómaraákvörðunum í leiknum.

Mikill hiti og raki í Miami virtist hafa sín áhrif á leikmenn fyrsta fjórðung leiksins en eftir drykkjarhléið í fyrri hálfleiknum fór fjörið allt af stað.

Andreas Schjelderup fékk tækifæri í byrjunarliði Noregs og þakkaði fyrir sig með stórbrotnu marki á 36. mínútu. Hann fékk boltann á vinstri kantinum og lét vaða við vítateigshornið. Mögulega var um fyrirgjöf að ræða en boltinn sveif yfir Jordan Pickford og í fjærstöngina og inn.

Andreas Schjelderup fékk sæti á herðum Martins Ödegaard eftir frábært mark sem kom Noregi í 1-0.Getty/Justin Setterfield

Englendingar töldu að brotið hefði verið á Harry Kane í aðdragandanum en sú var ekki raunin. Norðmenn voru svo nálægt því að komast í 2-0 þegar Alexander Sörloth og Erling Haaland komust tveir gegn John Stones í skyndisókn en Sörloth fór illa með það tækifæri og endaði á slöku skoti.

Þess í stað náði England að jafna, rétt fyrir hálfleik, þegar Jude Bellingham fór framhjá varnarmanni og skoraði úr teignum, eftir sendingu frá Anthony Gordon. 

Jude Bellingham skorar hér og jafna metin í fyrri hálfleik, í 1-1.Getty/Eddie Keogh

Norðmenn voru hins vegar brjálaðir yfir því að markið fengi að standa, því í aðdragandum virtist markvörðurinn Örjan Nyland spyrna boltanum í vír fyrir sjónvarpsvél sem hékk yfir vellinum.

Bellingham náði svo reyndar að leggja upp mark fyrir Kane strax í kjölfarið en það var dæmt af vegna rangstöðu og staðan því 1-1 í hálfleik.

Snemma í seinni hálfleik virtist Noregur hafa komist í 2-1, með fyrsta landsliðsmarki Torbjörns Heggem, eftir hornspyrnu, en það var dæmt af eftir myndbandsskoðun þar sem dómarinn taldi Haaland hafa brotið á sínum nýja liðsfélaga hjá Manchester City, Elliot Anderson, áður en hornspyrnan var tekin.

Engin lögleg mörk voru skoruð í fjörugum seinni hálfleik og því þurfti að framlengja en strax á þriðju mínútu framlengingar kom Bellingham Englandi í 2-1, þegar hann fylgdi á eftir skoti Morgans Rogers sem var varið beint út í teiginn.

England virtist svo geta komist í 3-1 þegar Djed Spence krækti í vítaspyrnu, á tíundu mínútu framlengingar, en eftir myndbandsskoðun ákvað Clément Turpin að hætta við að dæma víti á Oscar Bobb.

Fleiri mörk voru ekki skoruð og það verða því Englendingar sem fara í undanúrslit og mæta sigurliðinu úr leik Argentínu og Sviss sem mætast í nótt.

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