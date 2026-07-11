Englendingar eru komnir í undanúrslit á HM í Norður-Ameríku eftir 2-1 sigur gegn Norðmönnum í bráðfjörugum leik í 8-liða úrslitum. Norðmenn hafa aldrei komist svo langt á HM og geta haldið stoltir heim á leið en þeir voru reiðir yfir ákveðnum dómaraákvörðunum í leiknum.
Mikill hiti og raki í Miami virtist hafa sín áhrif á leikmenn fyrsta fjórðung leiksins en eftir drykkjarhléið í fyrri hálfleiknum fór fjörið allt af stað.
Andreas Schjelderup fékk tækifæri í byrjunarliði Noregs og þakkaði fyrir sig með stórbrotnu marki á 36. mínútu. Hann fékk boltann á vinstri kantinum og lét vaða við vítateigshornið. Mögulega var um fyrirgjöf að ræða en boltinn sveif yfir Jordan Pickford og í fjærstöngina og inn.
Englendingar töldu að brotið hefði verið á Harry Kane í aðdragandanum en sú var ekki raunin. Norðmenn voru svo nálægt því að komast í 2-0 þegar Alexander Sörloth og Erling Haaland komust tveir gegn John Stones í skyndisókn en Sörloth fór illa með það tækifæri og endaði á slöku skoti.
Þess í stað náði England að jafna, rétt fyrir hálfleik, þegar Jude Bellingham fór framhjá varnarmanni og skoraði úr teignum, eftir sendingu frá Anthony Gordon.
Norðmenn voru hins vegar brjálaðir yfir því að markið fengi að standa, því í aðdragandum virtist markvörðurinn Örjan Nyland spyrna boltanum í vír fyrir sjónvarpsvél sem hékk yfir vellinum.
Bellingham náði svo reyndar að leggja upp mark fyrir Kane strax í kjölfarið en það var dæmt af vegna rangstöðu og staðan því 1-1 í hálfleik.
Snemma í seinni hálfleik virtist Noregur hafa komist í 2-1, með fyrsta landsliðsmarki Torbjörns Heggem, eftir hornspyrnu, en það var dæmt af eftir myndbandsskoðun þar sem dómarinn taldi Haaland hafa brotið á sínum nýja liðsfélaga hjá Manchester City, Elliot Anderson, áður en hornspyrnan var tekin.
Engin lögleg mörk voru skoruð í fjörugum seinni hálfleik og því þurfti að framlengja en strax á þriðju mínútu framlengingar kom Bellingham Englandi í 2-1, þegar hann fylgdi á eftir skoti Morgans Rogers sem var varið beint út í teiginn.
England virtist svo geta komist í 3-1 þegar Djed Spence krækti í vítaspyrnu, á tíundu mínútu framlengingar, en eftir myndbandsskoðun ákvað Clément Turpin að hætta við að dæma víti á Oscar Bobb.
Fleiri mörk voru ekki skoruð og það verða því Englendingar sem fara í undanúrslit og mæta sigurliðinu úr leik Argentínu og Sviss sem mætast í nótt.