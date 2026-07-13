Enska landsliðið hefur flogið mest af öllum liðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Aukin ferðalög fylgja því að halda mótið í þremur löndum.
Öll lið heimsmeistaramótsins hafa þurft að ferðast töluvert en sum lið meira en önnur. BBC tók saman tölur um hvaða lið hafa þurft að ferðast og er áhugavert að sjá muninn.
Enska landsliðið hefur flogið meira en 22 þúsund kílómetra og er það liðið sem hefur flogið mest. Liðið hefur bækistöðvar í Kansas en leikir liðsins hafa verið á víð og dreif um Bandaríkin og Mexíkó. Liðið hefur spilað í borgum á borð við Atlanta, Boston, New York og Miami í Bandaríkjunum.
Franska liðið hefur ferðast um sjöfalt minna en það enska en liðið hefur spilað nær alla sína leiki á austurströnd Bandaríkjanna. Þrátt fyrir að franska liðið sé komið í undanúrslit þá hefur liðið ferðast minna en þrjú lið sem duttu út í riðlakeppninni.
Argentína mætir Englandi í undanúrslitum heimsmeistaramótsins en liðið er einnig með bækistöðvar í Kansas. Þrátt fyrir að vera búsett í sömu borg og enska liðið hefur það argentíska aðeins ferðast tæpa þrettán þúsund kílómetra.
Lið hafa oft þurft að ferðast mikið á öðrum heimsmeistaramótum, eins og í Rússlandi 2018 og Brasilíu 2014. Enska liðið hefur þó ferðast meira en nokkurt lið á heimsmeistaramóti og ef liðið kemst í úrslitaleikinn má búast við enn meiri ferðalögum.