Enski boltinn

Villa að stela Manzambi af Newcastle

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Johan Manzambi hefur skorað sex mörk í sextán landsleikjum fyrir Sviss. Þrjú þeirra komu á HM.
Johan Manzambi hefur skorað sex mörk í sextán landsleikjum fyrir Sviss. Þrjú þeirra komu á HM. getty/Emma Ottosen

Svo virðist sem Aston Villa sé að stela svissneska miðjumanninum Johan Manzambi beint fyrir framan nefið á Newcastle United.

Manzambi sló í gegn á HM og skoraði þrjú mörk og lagði upp tvö áður en hann meiddist og missti af síðustu tveimur leikjum Svisslendinga á mótinu.

Frammistaða Manzambis á HM, sem og með Freiburg á síðasta tímabili, vakti mikinn áhuga annarra félaga og Newcastle virtist hafa klófest miðjumanninn öfluga.

Skjótt skipast veður í lofti og nú bendir allt til þess að Manzambi sé á leið til Villa. Félagið mun jafna 49 milljóna punda boðið sem Newcastle gerði Freiburg.

Manzambi hafði náð munnlegu samkomulagi við Newcastle en ætlaði að bíða fram yfir HM með að taka lokaákvörðun um næsta áfangastað sinn á ferlinum. Hann virðist ætla að vera hjá Villa en hjá liðinu fær hann tækifæri til að spila í Meistaradeild Evrópu, eitthvað sem Newcastle getur ekki boðið honum.

Villa veitir ekki af liðsstyrk á miðsvæðinu. Amadou Onana sleit krossband í hné í leik Belgíu og Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins og samherji hans, Youri Tielemans, virðist vera á leið frá Villa til Manchester United samkvæmt nýjustu fréttum.

Manzambi, sem er tvítugur, var í lykilhlutverki hjá Freiburg sem komst í úrslit Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili. Þar tapaði liðið fyrir væntanlegum verðandi samherjum Manzambis í Villa.

Auk þess að vinna Evrópudeildina endaði Villa í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.

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