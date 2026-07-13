Villa að stela Manzambi af Newcastle Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. júlí 2026 11:32 Johan Manzambi hefur skorað sex mörk í sextán landsleikjum fyrir Sviss. Þrjú þeirra komu á HM. getty/Emma Ottosen Svo virðist sem Aston Villa sé að stela svissneska miðjumanninum Johan Manzambi beint fyrir framan nefið á Newcastle United. Manzambi sló í gegn á HM og skoraði þrjú mörk og lagði upp tvö áður en hann meiddist og missti af síðustu tveimur leikjum Svisslendinga á mótinu. Frammistaða Manzambis á HM, sem og með Freiburg á síðasta tímabili, vakti mikinn áhuga annarra félaga og Newcastle virtist hafa klófest miðjumanninn öfluga. Skjótt skipast veður í lofti og nú bendir allt til þess að Manzambi sé á leið til Villa. Félagið mun jafna 49 milljóna punda boðið sem Newcastle gerði Freiburg. Manzambi hafði náð munnlegu samkomulagi við Newcastle en ætlaði að bíða fram yfir HM með að taka lokaákvörðun um næsta áfangastað sinn á ferlinum. Hann virðist ætla að vera hjá Villa en hjá liðinu fær hann tækifæri til að spila í Meistaradeild Evrópu, eitthvað sem Newcastle getur ekki boðið honum. Villa veitir ekki af liðsstyrk á miðsvæðinu. Amadou Onana sleit krossband í hné í leik Belgíu og Bandaríkjanna í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins og samherji hans, Youri Tielemans, virðist vera á leið frá Villa til Manchester United samkvæmt nýjustu fréttum. Manzambi, sem er tvítugur, var í lykilhlutverki hjá Freiburg sem komst í úrslit Evrópudeildarinnar á síðasta tímabili. Þar tapaði liðið fyrir væntanlegum verðandi samherjum Manzambis í Villa. Auk þess að vinna Evrópudeildina endaði Villa í 4. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Enski boltinn Aston Villa FC Newcastle United Mest lesið Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Fótbolti Fleiri fréttir Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Sjá meira