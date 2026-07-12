FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn

Það virðist flestum ljóst að boltinn breytti um stefnu af myndavélakapli í aðdraganda fyrra marks Englands við Noreg í 8-liða úrslitum á HM karla í fótbolta í gær. FIFA segir gögnin sýna annað.
FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í gær með meðfylgjandi myndskeiði þar sem þykir ljóst að boltinn hafi ekki snert vírinn. Skynjarar tengdir örflögum í boltanum hafi ekki sýnt fram á snertingu.
Þeir skynjarar komust í fréttirnar þegar jöfnunarmark Króata gegn Portúgal í 32-liða úrslitum var dæmt af. Þar var spurning um rangstöðu sem valt á því hvort leikmaður Króata snerti boltann.
Öllum virtist ljóst að snertingin þar hafi verið góð sem engin en þá var niðurstaða eftir greiningu úr gögnum skynjarana að leikmaður Króata hafi lítillega snert boltann, sem virtist rétt strjúka hár hans.
Út frá því hversu mikla stefnubreytingu mátti sjá á knettinum er hann virtist snerta myndavélavírinn í gær er því óvænt að skynjarar í boltanum segi ekki til um snertingu.
Hafi boltinn hæft vírinn segja reglur leiksins til um að stöðva skuli leikinn og framkvæma dómarakast. Það var ekki gert í leik gærkvöldsins og upp úr atvikinu kom jöfnunarmark Englendinga.
Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf— Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026
Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf
Greiningartól BBC í útsendingu gærkvöldsins sýnir klára breytingu á stefnu boltans en yfirlýsing FIFA eftir leik í gær er skýr.
„Fyrir mark Englands gegn Noregi í mínútu 45+2 sýndi skynjarinn í tengda boltanum ekkert slag í „hjartslætti boltans“ þegar hann var í loftinu og því engin merki um að boltinn hefði snert loftvírann og breytt hreyfingu hans,“ segir í yfirlýsingu FIFA með meðfylgjandi myndskeiði.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT
Norðmenn halda hins vegar svekktir heim á leið á meðan Englendingar fara áfram í undanúrslit mótsins og mæta Argentínu í Falklandseyjaslag.
Frakkland og Spánn mætast í fyrri undanúrslitaleiknum á þriðjudag en Argentína og England mætast á miðvikudagskvöld.