Fótbolti

FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Köngulóamyndavél (e. spider cam) hangir yfir vellinum á vírum. Boltinn virðist hafa farið í vírinn í aðdraganda marks Englands.
Köngulóamyndavél (e. spider cam) hangir yfir vellinum á vírum. Boltinn virðist hafa farið í vírinn í aðdraganda marks Englands. Buda Mendes/Getty Images

Það virðist flestum ljóst að boltinn breytti um stefnu af myndavélakapli í aðdraganda fyrra marks Englands við Noreg í 8-liða úrslitum á HM karla í fótbolta í gær. FIFA segir gögnin sýna annað.

FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í gær með meðfylgjandi myndskeiði þar sem þykir ljóst að boltinn hafi ekki snert vírinn. Skynjarar tengdir örflögum í boltanum hafi ekki sýnt fram á snertingu.

Þeir skynjarar komust í fréttirnar þegar jöfnunarmark Króata gegn Portúgal í 32-liða úrslitum var dæmt af. Þar var spurning um rangstöðu sem valt á því hvort leikmaður Króata snerti boltann.

Öllum virtist ljóst að snertingin þar hafi verið góð sem engin en þá var niðurstaða eftir greiningu úr gögnum skynjarana að leikmaður Króata hafi lítillega snert boltann, sem virtist rétt strjúka hár hans.

Út frá því hversu mikla stefnubreytingu mátti sjá á knettinum er hann virtist snerta myndavélavírinn í gær er því óvænt að skynjarar í boltanum segi ekki til um snertingu.

Hafi boltinn hæft vírinn segja reglur leiksins til um að stöðva skuli leikinn og framkvæma dómarakast. Það var ekki gert í leik gærkvöldsins og upp úr atvikinu kom jöfnunarmark Englendinga.

Greiningartól BBC í útsendingu gærkvöldsins sýnir klára breytingu á stefnu boltans en yfirlýsing FIFA eftir leik í gær er skýr.

„Fyrir mark Englands gegn Noregi í mínútu 45+2 sýndi skynjarinn í tengda boltanum ekkert slag í „hjartslætti boltans“ þegar hann var í loftinu og því engin merki um að boltinn hefði snert loftvírann og breytt hreyfingu hans,“ segir í yfirlýsingu FIFA með meðfylgjandi myndskeiði.

Norðmenn halda hins vegar svekktir heim á leið á meðan Englendingar fara áfram í undanúrslit mótsins og mæta Argentínu í Falklandseyjaslag.

Frakkland og Spánn mætast í fyrri undanúrslitaleiknum á þriðjudag en Argentína og England mætast á miðvikudagskvöld.

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