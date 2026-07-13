Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Andri Broddason skrifar 13. júlí 2026 13:00 Norska landsliðið datt út úr keppni í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Varamanna bekkur liðsins segir að fyrra mark Englands hafi átt að vera ógilt Buda Mendes/Getty Images Fifa segir að boltinn hafi ekki snert myndavélavír í aðdraganda fyrra marks Englands gegn Noregi í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins vegna þess að myndavélin hreyfðist ekki. Ef boltinn hefði farið í vírinn hefði markið verið dæmt ógilt. Einhverjir Norðmenn eru enn svekktir yfir því að hafa dottið úr leik gegn Englandi í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Enn er verið að krefja Fifa um svör og eru nýjar upplýsingar komnar. Fyrstu rök Fifa fyrir engri snertingu eru að örflagan í boltanum greindi enga snertingu. Þá hafa einhverjir velt fyrir sér hvort að boltinn hafi verið of hátt uppi til þess að skynja snertinguna en Fifa staðfesti í svari við þýska miðilinn Sportschau að svo væri ekki. Fifa bætir við að myndavélin sem er tengd vírnum sem boltinn á að hafa snert hafi ekkert hreyfst og verið skýr allan tímann. Þannig er hægt að staðfesta að boltinn hafi ekki snert vírinn og truflað boltaflugið. Stale Solbakken, þjálfari Noregs, skilur að dómarinn hafi ekki séð þetta strax í hita leiksins. Hann segir samt augljóst að boltinn hafi farið í vír og dottið beint niður. Allur norski varamannabekkurinn segist hafa séð boltann fara í vírinn en það er ekki hægt að breyta niðurstöðu leiksins núna. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Fleiri fréttir Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjá meira