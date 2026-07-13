Fótbolti

Mynda­vélin hreyfðist ekki og því engin snerting

Andri Broddason skrifar
Norska landsliðið datt út úr keppni í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Varamanna bekkur liðsins segir að fyrra mark Englands hafi átt að vera ógilt
Norska landsliðið datt út úr keppni í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Varamanna bekkur liðsins segir að fyrra mark Englands hafi átt að vera ógilt Buda Mendes/Getty Images

Fifa segir að boltinn hafi ekki snert myndavélavír í aðdraganda fyrra marks Englands gegn Noregi í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins vegna þess að myndavélin hreyfðist ekki. Ef boltinn hefði farið í vírinn hefði markið verið dæmt ógilt.

Einhverjir Norðmenn eru enn svekktir yfir því að hafa dottið úr leik gegn Englandi í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins. Enn er verið að krefja Fifa um svör og eru nýjar upplýsingar komnar.

Fyrstu rök Fifa fyrir engri snertingu eru að örflagan í boltanum greindi enga snertingu. Þá hafa einhverjir velt fyrir sér hvort að boltinn hafi verið of hátt uppi til þess að skynja snertinguna en Fifa staðfesti í svari við þýska miðilinn Sportschau að svo væri ekki.

Fifa bætir við að myndavélin sem er tengd vírnum sem boltinn á að hafa snert hafi ekkert hreyfst og verið skýr allan tímann. Þannig er hægt að staðfesta að boltinn hafi ekki snert vírinn og truflað boltaflugið.

Stale Solbakken, þjálfari Noregs, skilur að dómarinn hafi ekki séð þetta strax í hita leiksins. Hann segir samt augljóst að boltinn hafi farið í vír og dottið beint niður. Allur norski varamannabekkurinn segist hafa séð boltann fara í vírinn en það er ekki hægt að breyta niðurstöðu leiksins núna.

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