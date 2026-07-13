Karlalandslið Noregs í fótbolta er á leiðinni heim til Noregs eftir HM-æintýri sitt og Norðmenn fylgjast spenntir með því ætlunin er að hylla hetjunar á eftirminnilegan máta í Osló í kvöld.
Norska landsliðið leigði auðvitað flugvél fyrir ferðalagið og menn róa því ekki yfir Atlantshafið, eins og einhverjir kynnu kannski að halda. Samt sem áður hefur fararmátinn fengið skýra vísun í einkennishróp norskra fótboltaáhugamanna á leikvöngum.
Á FlightRadar var flugvélin nefnilega skráð sem „Ro Ro Ro Ro Airlines“ en flugvélin flytur norsku hetjurnar heim á norska grund í flugi NCR720. Það er auðvitað bein vísun í Víkingaróður stuðningsmanna.
Ro 🚣 Ro 🚣 Ro 🚣 Ro 🚣 Airlines 🇳🇴 pic.twitter.com/SmGC58bl1i— Flightradar24 (@flightradar24) July 13, 2026
Ro 🚣 Ro 🚣 Ro 🚣 Ro 🚣 Airlines 🇳🇴 pic.twitter.com/SmGC58bl1i
TV 2 fær einnig staðfest frá aðgerðastjórn norska hersins að tvær F-35 orrustuþotur muni fylgja flugvél landsliðsins á leiðinni inn yfir Osló. Flugvélarnar eru venjulega í viðbragðsstöðu fyrir NATO.
Í fyrstu var óljóst hvort það væri National Airlines, FlightRadar eða NFF sem stæði á bak við nýja nafnið. FlightRadar hefur svarað fyrirspurn TV 2.
„Við gerðum þessa breytingu til að fagna frábærum árangri liðsins á mótinu og þeim sterka anda og viljastyrk sem hefur unnið sér sess í hjörtum stuðningsmanna í Noregi og um allan heim,“ svarar Ian Petchenik, samskiptastjóri FlightRadar.
Team Norway 🇳🇴 ⚽️ is Ro’ing home with their heads held high aboard Ro Ro Ro Ro Airlines, aka Orlando’s own @GoNationalAir.✈️ It’s the most tracked flight on @flightradar24:https://t.co/JpXP6DyF4fHeroes welcome awaits in Oslo. Norway’s first World Cup play since 1998. pic.twitter.com/fTb3B7ikxE— Greg Angel (@TheGregAngel) July 13, 2026
Team Norway 🇳🇴 ⚽️ is Ro’ing home with their heads held high aboard Ro Ro Ro Ro Airlines, aka Orlando’s own @GoNationalAir.✈️ It’s the most tracked flight on @flightradar24:https://t.co/JpXP6DyF4fHeroes welcome awaits in Oslo. Norway’s first World Cup play since 1998. pic.twitter.com/fTb3B7ikxE
Alls varð tveggja og hálfrar klukkustundar seinkun á flugtaki í Bandaríkjunum. Þar af leiðandi urðu Norðmenn að seinka áheyrnarfundinum hjá Haraldi konungi. Eftir áheyrnarfundinn í höllinni mun allt liðið og krónprinsinn fara út á Hallartorgið til að róa.
Liðið og stuðningsliðið mun síðan fara í opna rútuferð um miðborg Óslóar frá höllinni. Á leiðinni er ætlunin að stoppa til að róa með fólkinu – bæði á Háskólatorginu og Ráðhústorginu. Það verður því nóg af víkingaróðri í kvöld og allt í beinni á norska ríkissjónvarpinu sem er aðgengilegt á sjónvarpsstöðvum Sýnar.
„Við hlökkum til að þakka konungsfjölskyldunni fyrir stuðninginn en ekki síst allri þjóðinni sem hefur verið með okkur í þessari ævintýralegu ferð,“ skrifar norska knattspyrnusambandið.
Það hefur verið mikið um gleði og samkomur í kringum leiki norska landsliðsins á HM en það má búast við því að þessi gæti slegið þeim öllum við.