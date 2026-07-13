Fótbolti

Langar að taka pásu frá lands­liðinu

Andri Broddason skrifar
Thibaut Courtois, landsliðsmarkmaður Belgíu, langar að taka sér árs pásu frá landsliðinu en er ekki viss hvort hann megi það.
Thibaut Courtois, landsliðsmarkmaður Belgíu, langar að taka sér árs pásu frá landsliðinu en er ekki viss hvort hann megi það. Liu Lu/Getty Images

Thibaut Courtois, markmaður Belgíu, íhugar að taka sér pásu frá landsliðinu. Hann þurfti að fara meiddur af velli þegar Spánn sló út Belgíu í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta.

Meiðsli voru að hrjá Thibaut Courtois og þurfti hann að fara út af vellinum í 8-liða úrslitunum gegn Spáni. Eftir meiðslin segist hann vilja taka sér pásu frá belgíska landsliðinu. Hann er þó ekki viss um að belgíska knattspyrnusambandið samþykki það. Hann langar einungis að spila í undankeppninni fyrir Evrópumótið.

Þrátt fyrir að vera meiddur í leiknum gegn Spáni vildi Courtois halda áfram að spila. Vandamálið var að það var vont fyrir hann að sparka langt í útspörkum vegna þess að honum var illt í lærinu.

Rudi Garcia ákvað að skipta Courtois út af vellinum undir lok leiksins og kom Senne Lammens, markmaður Manchester United, í markið í staðinn. Hann fékk ekki mikinn tíma til að hita upp og gerði mistök sem leiddu að seinna marki Spánar sem tryggði þeim sæti í undanúrslitum með sigri á Belgíu 2-1.

Lammens var skiljanlega svekktur eftir mistökin en Courtois huggaði hann eftir leikinn. Courtois ætlar að einbeita sér að því að jafna sig á meiðslunum og taka svo ákvörðun um framhaldið í landsliðinu.

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