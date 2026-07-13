Langar að taka pásu frá landsliðinu Andri Broddason skrifar 13. júlí 2026 12:31 Thibaut Courtois, landsliðsmarkmaður Belgíu, langar að taka sér árs pásu frá landsliðinu en er ekki viss hvort hann megi það. Liu Lu/Getty Images Thibaut Courtois, markmaður Belgíu, íhugar að taka sér pásu frá landsliðinu. Hann þurfti að fara meiddur af velli þegar Spánn sló út Belgíu í 8-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Meiðsli voru að hrjá Thibaut Courtois og þurfti hann að fara út af vellinum í 8-liða úrslitunum gegn Spáni. Eftir meiðslin segist hann vilja taka sér pásu frá belgíska landsliðinu. Hann er þó ekki viss um að belgíska knattspyrnusambandið samþykki það. Hann langar einungis að spila í undankeppninni fyrir Evrópumótið. Þrátt fyrir að vera meiddur í leiknum gegn Spáni vildi Courtois halda áfram að spila. Vandamálið var að það var vont fyrir hann að sparka langt í útspörkum vegna þess að honum var illt í lærinu. Rudi Garcia ákvað að skipta Courtois út af vellinum undir lok leiksins og kom Senne Lammens, markmaður Manchester United, í markið í staðinn. Hann fékk ekki mikinn tíma til að hita upp og gerði mistök sem leiddu að seinna marki Spánar sem tryggði þeim sæti í undanúrslitum með sigri á Belgíu 2-1. Lammens var skiljanlega svekktur eftir mistökin en Courtois huggaði hann eftir leikinn. Courtois ætlar að einbeita sér að því að jafna sig á meiðslunum og taka svo ákvörðun um framhaldið í landsliðinu. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Fótbolti Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Fótbolti Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Fótbolti Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Íslenski boltinn Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Fótbolti „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Íslenski boltinn McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport „Ég er svo lélegur í golfi“ Golf Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Fleiri fréttir Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Myndavélin hreyfðist ekki og því engin snerting Langar að taka pásu frá landsliðinu Freyr sáttur eftir draumabyrjun: „Finn fyrir gleði og létti“ Villa að stela Manzambi af Newcastle Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ted Lasso-leikari spilaði sinn fyrsta leik í bandarísku B-deildinni Infantino spenntur fyrir því að fjölga liðum á HM í 64 Segir engan Frakka vera í franska landsliðinu Enska landsliðið þurft að ferðast mest allra liða Ánægður með frammistöðu heimsmeistaramótsins Kærastan birti viðbjóðinn: Sörloth sagt að fremja sjálfsvíg eftir tapið á HM Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjá meira