Stale Solbakken, þjálfari norska landsliðsins, er stoltur af frammistöðu síns liðs á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hann getur nú litið til baka á sumarið með bros á vör.
Stale Solbakken sagði í viðtali við NRK að það væri skrítið að mótið væri búið en þrátt fyrir það geta Norðmenn gengið sáttir frá borði. Það verður fögnuður í Osló við heimkomu liðsins og eru leikmennirnir spenntir að sjá allt fólkið í Noregi sem studdi þá á heimsmeistaramótinu.
Aðspurður hvaða augnablik standi mest upp úr segir Solbakken að seinna mark Erling Haaland í 16-liða úrslitum gegn Brasilíu hafi verið ótrúlegt. Það hafi ekki verið mikið eftir af leiknum en þann litla tíma sem var eftir voru þvílík læti í stúkunni.
Heilt yfir var frammistaða norska liðsins góð en Solbakken segist ekki ætla að taka fótinn af bensíngjöfinni. Fyrir utan lélegar 20 mínútur á móti Írak þá var spilamennska liðsins góð og horfir Solbakken frekar í spilamennsku liðsins frekar en úrslitin.
Þetta er besta frammistaða Noregs á heimsmeistaramóti en liðið datt út í 8-liða úrslitum eftir 2-1 tap gegn Englandi. Fyrir það hafði norska landsliðið komist í 16-liða úrslit í tvígang en það var árin 1938 og 1998.