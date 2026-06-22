Mikill markaleikur var á Meistaravöllum þegar KR tók á móti ÍA í elleftu umferð Bestu deildar karla.
Óhætt er að segja að áhorfendur hafi fengið mikið fyrir peninginn á Meistaravöllum í kvöld, eins og svo oft í sumar svo sem.
Skagamenn byrjuðu af gríðarlegum krafti og settu þunga pressu á KR-inga í upphafi leiks. Sú pressa skilaði sér í að gestirnir unnu boltann í nokkur skipti á hættulegum stað og komu sér þannig í færi.
Það var svo á 12. mínútu sem Skagamönnum tókst að brjóta ísinn. Ómar Björn Stefánsson lagði boltann þá inn á Ísak Mána Guðjónsson sem tók hann vel með sér og þrumaði honum í netið nær.
KR-ingar jöfnuðu hins vegar metin aðeins þremur mínútum síðar þegar Stefán Árni Geirsson vippaði boltanum inn fyrir þar sem Arnór Ingvi Traustason tók við honum og kláraði á svipaðan hátt og Ísak Máni hafði gert á hinum endanum.
Einungis mínútu eftir það voru Skagamenn þó komnir með forystuna á ný. Löng sending fram endaði með því að varnarmaðurinn Gabríel Hrannar Eyjólfsson og markvörðurinn Halldór Snær Georgsson töluðu ekki nægilega mikið saman og Gabríel skallaði boltann yfir sinn eiginn markvörð. Ómar Björn Stefánsson þakkaði pent fyrir sig og skilaði boltanum í autt netið.
Þriðja mark leiksins leit dagsins ljós þegar rétt rúmur stundarfjórðungur var liðinn af leiknum og því var nægur tími fyrir fleiri fyrir hlé. Liðin létu sér þó nægja aðeins eitt í viðbót, en það var Luke Rae sem kom boltanum framhjá Jóni Sölva Símonarsyni í marki ÍA eftir frábæra sendingu frá Arnóri Ingva Traustasyni og staðan því 2-2 þegar flautað var til hálfleiks og liðin gengu til búningsherbergja.
Síðari hálfleikur fór ekki af stað af jafn miklu trukki og sá fyrri. Nokkur hálffæri litu dagsins ljós fyrstu mínúturnar eftir hlé, en ekkert til að ógna marki.
Áhorfendur þurftu þó ekki að bíða mjög lengi því eftir rétt um klukkutíma leik voru KR-ingar komnir yfir í fyrsta skipti í leiknum. Gabríel Hrannar átti þá flotta fyrirgjöf sem Aron Sigurðarson stangaði í grasið og inn.
KR-ingar gátu hins vegar ekki fagnað of lengi því aðeins þremur mínútum síðar var allt orðið jafnt á ný. Rúnar Már Sigurjónsson, sem kom inn á sem varamaður í hálfleik, tók þá hornsðpyrnu og boltinn endaði í netinu. Óvíst er hvort boltinn hafi verið kominn yfir línuna áður en hann fór í leikmann á leiðinni í netið, en markið skráist allavega hér á Rúnar.
Næstu mínútur fengu liðin færi á báða bóga. Bæði lið áttu skot í stöng, en inn vildi boltinn ekki.
Ekki strax í það minnsta. KR-ingum tókst að endurheimta forystuna þegar rétt rúmar fimm mínútur voru til leiksloka þegar Galdur Guðmundsson kom boltanum út í teig þar sem Aron Sigurðarson mætti á ferðinni og skilaði honum í netið.
Undir lok leiksins fá Skagamenn hornspyrnu og fer Jón Sölvi úr marki Skagamanna og í teiginn. Þar vinna KR-ingar boltann og keyra upp völlinn þar sem Eiður Gauti nær að innsigla sigur KR.
Þetta reyndist lokamark KR sem er sem stendur í öðru sæti Bestu deildar karla með 28 stig. Skagamenn standa í því sjötta með fimmtán stig.
Þriðja mark Skagamanna og sjötta, já sjötta, mark leiksins var heldur skrautlegt. Rúnar Már Sigurjónsson tók þá horn frá vinstri og snéri boltann í átt að nærstönginni. Óvíst er hvort boltinn hafi haft viðkomu í Baldvini Þór Berndsen eða Halldóri Snæ Georgssyni á leið sinni yfir línuna og því ætlar undirritaður að halda sig við það að markið skráist á Rúnar, beint úr horni.
Eftir átta marka leik er hægt að telja upp ansi margar stjörnur. Arnór Sigurðarson skoraði tvívegis fyrir KR og Arnór Ingvi skoraði eitt og lagði upp annað fyrir liðið. Ómar Björn Stefánsson skoraði einnig eitt og lagði upp annað fyrir ÍA og Rúnar Már kom inn af miklum krafti fyrir gestina. Erfitt að velja einhvern einn sem stóð upp úr í kvöld.
Gabríel Hrannar Eyjólfsson gerði tilkall til þess að verða skúrkur með því að skalla boltann yfir sinn eigin markmann og gefa Skagamönnum sitt annað mark í leiknum, en bætti það svo upp með frábærri fyrirgjöf sem endaði með því að Aron Sigurðarson skallaði boltann í netið.
Helgi Mikael Jónasson var á flautunni í kvöld og honum til aðstoðar voru þeir Guðmundur Ingi Bjarnason og Patrik Freyr Guðmundsson ásamt Elíasi Inga Árnasyni. Eftir því sem leið á fór að færast aðeins hiti í leikinn og mögulega hefði þurft að grípa fastar í taumana. Það er þó lítið sem ekkert hægt að setja út á dómgæsluna í heild sinni í kvöld. Bæði lið geta örugglega fundið eitthvað sem þau eru ósátt með, en ekki hægt að segja að það hafi hallað á annað liðið.
Stemningin á Meistaravöllum er eiginlega alltaf góð og á því varð engin breyting í kvöld. Tæplega 1500 manns í stúkunni og veðrið lék við áhorfendur. Góð blanda.