Arnór Ingvi Traustason átti frábæran leik í liði KR er liðið vann 5-3 sigur gegn ÍA í Bestu-deildinni í kvöld.
Arnór Ingvi skoraði eitt og lagði upp annað í sterkum sigri KR, sem situr í öðru sæti deildarinnar með 28 stig eftir ellefu leiki.
„Það var mjög sætt að klára þetta. Þetta var mjög strembið og við vorum að fá á okkur mjög ódýr mörk. Mörk sem við getum hæglega komið í veg fyrir,“ sagði Arnór Ingvi í leikslok.
„En við töpum aldrei trúnni og vitum að við getum skorað fullt af mörkum, sérstaklega hérna á heimavelli. Þannig við töpum aldrei trúnni og það var bara virkilega sætt að taka sigurinn. Það var bara geggjað.“
Hingað til hefur KR verið liðið sem mætir til leiks af mikilli orku og keyrir á lið frá fyrstu mínútu. Í kvöld voru það hins vegar Skagamenn sem settu pressuna í upphafi leiks, en Arnór segir það ekki endilega hafa komið KR-ingum á óvart.
„Svo sem ekki, en þessi orka hjá þeim dugði kannski frekar mikið lengur en við bjuggumst við. En bara vel gert hjá þeim að mæta svona sterkir og vel gíraðir í þennan leik. Það kom okkur aðeins í opna skjöldu þegar þeir breyttu til í hálfleik og fóru í fimm manna vörn. Við þurftum að aðlagast mismunandi hlutum sem mér fannst við gera bara nokkuð vel.“
Þá hrósaði Arnór sínu liðið fyrir að hengja ekki haus þrátt fyrir að hafa fengið á sig tvö mörk snemma leiks, það seinna aðeins um mínútu eftir að KR-ingar jöfnuðu metin í 1-1.
„Við hættum aldrei og eins og ég sagði áðan þá töpum við aldrei trúnni, sérstaklega hérna á heimavelli. Við vitum að við getum skorað fullt af mörkum og við sköpum nægilega mikið. Stundum megum við fara ennþá betur með færin okkar og skora ennþá meira.“
Að lokum segir Arnór að KR-ingar séu ekkert að horfa á töfluna, þrátt fyrir að þeir séu að elta Víking, sem trónir á toppnum.
„Alls ekki. Hundrað prósent ekki. Við gerum bara okkar og svo getum við skoðað þetta bara þegar tímabilið er búið,“ sagði Arnór að lokum.