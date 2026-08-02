Tveimur mánuðum eftir að hafa verið sagt upp hjá Brann mætir Freyr Alexandersson aftur til Björgvinjar í dag. Hann kveðst spenntur fyrir leiknum.
„Þetta verður sérstakt og tilfinningaþrungið en ég hlakka alveg gríðarlega mikið til,“ sagði Freyr um endurkomuna á heimavöll Brann í samtali við TV 2.
Freyr stýrði Brann í eitt og hálft ár. Á þeim tíma komst liðið í bikarúrslit og deildarkeppni Evrópudeildarinnar. Þrátt fyrir það var hann látinn fara frá Brann 1. júní.
Í viðtalinu við TV 2 segir Freyr að síðasta hálfa árið hjá Brann hafi verið erfitt.
„Síðustu sex mánuðirnir voru ekki góðir. Það var líka ein af ástæðunum fyrir því að ég stóðst ekki kröfur yfirmannanna. Þetta voru einhver skilyrði sem voru hræðileg fyrir alla,“ sagði Freyr sem vildi ekki fara nánar út í það í hverju þessi hræðilegu skilyrði hefðu falist.
Freyr var ekki lengi án starfs því 17. júní tilkynnti Rosenborg að hann væri nýr þjálfari liðsins.
Rosenborg hefur unnið fyrstu þrjá deildarleikina undir stjórn Freys, skorað tíu mörk og ekki fengið á sig eitt einasta mark. Fyrir vikið hefur staða liðsins í deildinni lagast mikið.
„Þetta var lið sem var ekki með sérlega mikið sjálfstraust og margir í, og í kringum, félagið sem voru hræddir við stöðuna. Þetta eru tvær mjög ólíkar sviðsmyndir,“ sagði Freyr.
„Við höfum reynt að gefa leikmönnunum sýn á það hvert við erum að stefna. Við höfum lagt áherslu á sjálfsmynd félagsins og hver ásýnd okkar á að vera. Svo hef ég reynt að halda hlutunum einföldum og skýrum.“
Freyr hlakkar mikið til leiksins á heimavelli Brann en er meðvitaður um hversu krefjandi verkefni dagsins er.
„Við getum ekki búist við því að við vinnum Brann á heimavelli þeirra. Fyrst og fremst ætlum við að sjá hvort okkur takist að standa okkur eins og við viljum gegn mjög góðu fótboltaliði,“ sagði Breiðhyltingurinn sem vill þó að sjálfsögðu fara aftur heim til Þrándheims með þrjú stig í farteskinu.
„Ef við sigrum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður,“ sagði Freyr.
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Hann á von á hörkuleik og átökum á Brann Stadion í dag.
„Þetta eru tvö fær fótboltalið sem munu berjast um að ná tökum á leiknum. Mörg einvígi. Þetta verður frábær leikur,“ sagði Freyr.
Þrír Íslendingar leika með Brann; Kristall Máni Ingason, Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon. Sá síðastnefndi, sem lék einnig undir stjórn Freys hjá Leikni R. og Lyngby, ræddi leik dagsins við íþróttadeild.
„Ég er alveg búinn að hugsa mikið um þetta. Það verður skrýtið að sjá hann standa hinum megin, í hinum boðvanginum. Við sjáum hvernig orkustigið hans verður, hann verður peppaður ef ég þekki hann rétt,“ sagði Sævar.
„Þetta er bara risa leikur fyrir okkur og hann. Það er mikið verið að tala um þetta sem einhvern hefndarleik fyrir hann, ég er ekkert viss um að hann hugsi þetta þannig. Þeir eru á góðu skriði og alltaf þegar þessi tvö stórlið mætast eru hörkuleikir. Ég held þetta verði geggjað, sama hvað.“
Leikur Brann og Rosenborg hefst klukkan 17:15. Einu stigi munar á liðunum í norsku deildinni. Brann er með nítján stig en Rosenborg átján.
Sævar Atli Magnússon er byrjaður að spila aftur eftir erfið meiðsli og bíður spenntur eftir því að mæta fyrrum læriföður sínum, Frey Alexanderssyni, í Íslendingaslag um helgina.
Freyr Alexandersson vill sjá betri mætingu á heimaleiki Rosenborg. Liðið hefur unnið alla þrjá keppnisleiki sína síðan hann tók við, án þess að fá á sig mark.