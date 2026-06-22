„Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 22. júní 2026 22:34 Lárus Orri Sigurðsson var ánægður með margt í leik sinna manna. Vísir / Anton Brink Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var svekktur, en þó stoltur af sínum mönnum, eftir 5-3 tap gegn KR í Bestu-deildinni í kvöld. „Þessi leikur leit þannig út að mér fannst við vera mun sterkari aðilinn í byrjun fyrri hálfleiks. Mér fannst við koma mjög sterkt inn í leikinn og voru betri fyrstu kannski 20-25 mínúturnar, en eftir það hleyptum við þeim aðeins of mikið inn í leikinn,“ sagði Lárus í leikslok. „Við stigum aðeins of mikið af þeim og þeir náðu að spila einum of mikið inn í millisvæðin, finna leikmenn þar og koma sér í góð svæði. Í seinni hálfleik náðum við að laga það og mér fannst við vera með fína stjórn á þessu og í góðum málum, sem er kannski svolítið asnalegt að segja miðað við þessi mörk sem við fengum á okkur. Ég held að á endanum hafi þessi leikur oltið þeirra megin vegna þess að þeir nýttu færin sem þeir fengu en ekki við. Ég held að ef þú kíkir á xG-tölur þá verði áhugavert að skoða þær. Ég held að þær endurspegli ekki 5-3 leik.“ Þá segist hann hafa viljað sjá sína menn halda sama orkustigi og í byrjun leiks lengur en liðið gerði. „Að sjálfsögðu. Þetta var okkar plan, að stíga upp á þá, og við vorum með þá alveg fasta uppi og það gekk vel. En það er erfitt að gera það í 90 mínútur. Þegar þeir komu út vorum við bara ekki alveg nógu klókir að pikka upp leikmenn í millisvæðunum og þeir voru að finna sendingarnar allt of auðveldlega. Við löguðum það í hálfleik og í seinni hálfleik þegar þeir voru með boltann og við sátum til baka og ekki í pressu fannst mér þeir langtímum saman ekkert ónáða okkur. Svo koma þessi mörk sem við fáum á okkur sem voru alls ekki nógu góð, en við fengum líka dauðafæri undir lokin og hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig.“ Lárus segir þó að liðið geti tekið ýmislegt jákvætt úr þessum leik þrátt fyrir tapið. „Það er hellingur af jákvæðum punktum. Ég var stoltur af mínu liði og stoltur af því að menn gáfu sig hundrað prósent í þetta. Við skoruðum þrjú mörk, en samt, eins og í svo mörgum öðrum leikjum í sumar þá hefðum við átt að skora fleiri.“ Að lokum segist hann ekki ætla að dvelja of lengi við þennan leik og fara að einbeita sér að næsta verkefni þar sem ÍA tekur á móti Fram eftir slétta viku. „Nú er bara þessi leikur búinn og við förum yfir hann og greinum hann. Svo förum við bara að undirbúa okkur undir Fram og það er allt, allt öðruvísi dæmi,“ sagði Lárus að lokum. Íslenski boltinn Besta deild karla KR ÍA Mest lesið Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Fótbolti Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Íslenski boltinn Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Messi bætti tvö met gegn Austurríki Fótbolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Lars Lagerbäck veit hvað er stærsta vandamál sænska liðsins Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Sjá meira