„Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 22. júní 2026 22:20 Óskar Hrafn gat leyft sér að fagna eftir sigur kvöldsins. Vísir/Diego „Við þurfum bara að hafa fyrir öllu því sem við fáum,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, eftir 5-3 sigur liðsins gegn ÍA í Bestu-deildinni í kvöld. „Það er bara eðli þessarar deildar að þú þarft að vinna fyrir því sem þú færð. Þetta var erfiður leikur og við byrjuðum aðeins á afturfótunum. En mér fannst við frá kannski 25. mínútu hafa ágætis stjórn á þessum leik. Við hefðum getað farið betur með margar stöður, en sýnum samt karakter að koma þrisvar til baka eftir að hafa fengið allavega tvö mörk á okkur sem voru í klaufalegri kantinum,“ sagði Óskar. „Klaufalegustu mörkin geta oft farið illa með þig andlega og þau vega oft þyngra en þrumuskot af 30 metrum upp í samskeytin. Það er ekkert hægt að gera við þeim, en þessi klaufalegu mörk hafa oft tilhneigingu til að elta menn. Mér fannst við svara því vel og svo auðvitað sýnum við gríðarlegan karakter að klára þetta. Ég sagði það fyrir leikinn að Skagaliðið sé gott, vel mannað og öflugt. Liðið er með leikmenn sem hafa eiginleika til þess að særa lið og það kom mér ekkert á óvart að þetta yrði erfiður leikur, bara eins og allir þessir leikir í þessari deild. Ef við erum upp á okkar besta þá getum við unnið leiki, en ef við tökum fótinn af bensíngjöfinni þá getur farið illa.“ „Ég er ekkert að kvarta, en við höfum oft spilað betur. En ég ætla ekki að kvarta. Þetta eru 28 stig í 12 leikjum. Ég ætla ekki að kvarta yfir því,“ bætti Óskar við. Þá segir Óskar að hans menn hafi þurft að lifa fyrri hluta fyrri hálfleiksins af þar sem Skagamenn mættu með gríðarlega mikla orku. „Mögulega, en mér fannst þetta detta aðeins niður hjá þeim því það var roselg orka hjá þeim fyrsta korterið. Það er ekki oft sem við erum gripnir í bólinu varðandi orkustig í leikjum, sérstaklega hérna á heimavelli. En auðvitað er svo bara erfitt að halda það út og seinni hálfleikurinn endurspeglaði það kannski. Þeir áttu erfitt með að stíga upp á okkur og þeir kláruðu sig svolítið í fyrri hálfleik,“ sagði Óskar og hélt áfram. „En ég tek ekkert af Skagamönnum. Þetta var skemmtilegur leikur og þetta er virkilega öflugt lið sem þeir eru að smíða þarna á Akranesi.“ Þá var hann sammála því að hans menn hafi gert vel í allt sumar í að vera ekkert að hengja haus þó á móti blási, nema kannski í einum leik. „Nei það er rétt hjá þér. Við höfum náð að endurstilla okkur hratt ef við fáum kjaftshögg. Oftast náum við því. Vissulega ekki í Kópavogi,“ sagði Óskar, en sá leikur KR gegn Breiðabliki, hans gamla félagi, tapaðist 6-3. „Þar áttum við í miklu veseni með að endurstilla okkur. Kannski fengum við fullmörg kjaftshögg á stuttum tíma til að það væri hægt að endurstilla sig, ég átta mig ekki á því. En heilt yfir hefur þetta lið sýnt gríðarlegan karakter, enda er það þannig að við veðrum að vera þar. Við erum ekkert besta lið á Íslandi ef orkustigið er ekki hátt og ef karakterinn og liðsheildin er ekki í lagi. Þá erum við langt frá því að vera lið sem er í öðru sæti. Þetta þarf bara allt saman að hanga saman fyrir okkur sem lið. Það hefur gert það stærstan partinn í sumar, en það er mikil vinna framundan að halda því. Ég held að menn hafi sæmilega góða mynd af því hvað það er sem gerir þetta lið gott. Það er oft gott að vita það því þá er auðveldara að sækja það, en það kemur ekki að sjálfu sér. Það er bara þannig.“ Að lokum var Óskar spurður út í möguleika KR á að halda í við topplið Víkings. „Þetta er flókin spurning. Einhverjir myndu segja að Víkingar væru að keppa sitt eigið mót. Byrjunin þeirra hefur verið algjörlega stórbrotin. Ég var auðvitað bara mjög ánægður með það á Víkingsvellinum á þriðjudaginn þá fannst mér við vera betra liðið í þeim leik. Ég er kannski ekki alveg hlutlaus en ég held að tölfræðin, að undanskildu xG alveg styðja það.“ „Mér fannst við taka þann leik til þeirra og virkilega mættum þeim eins og jafningjar, sem eiginlega ekkert lið hefur gert í sumar. Þannig mér finnst við vera að nálgast þá í einstökum leik, en svo kemur að því að helda í við þá. Nei, við erum ekki endilega að keppa við Víking. Ætli Sölvi (Geir Ottesen, þjálfari Víkings) hafi ekki orðað þetta ágætlega, þeir eru að keppa við sjálfa sig og við erum bara að keppa við sjálfa okkur.“ „Ef við erum einhverntíman í þeirri stöðu að Víkingunum fatast flugið þá vonandi verðum við vonandi þarna einhversstaðar í námunda við þá að narta í hælana á þeim, en það eru ekki mínar stærstu áhyggjur í dag hvort Víkingur sé mér þetta mikla forystu eða eitthvað svoleiðis. Ég hef bara miklu meiri áhyggjur af því að við mætum klárir í erfiðan leik á móti Keflavík á sunnudaginn,“ sagði Óskar að lokum Íslenski boltinn Besta deild karla KR ÍA Mest lesið Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? 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