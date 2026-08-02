Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino

Ekki hafa öll aðildarríki FIFA snúið baki við Gianni Infantino, forseta sambandsins, vegna umdeildra áætlana hans um að selja hlut í því til einkafjárfesta. Katar og Marokkó hafa meðal annars lýst yfir stuðningi við Infantino.
Hugmyndir Infantinos um að stofna fjárfestingarfyrirtækið FFE (FIFA Forward Enterprise) til að halda utan um viðburði á vegum FIFA og selja tuttugu prósenta hlut þess til einkafjárfesta féllu í grýttan jarðveg.
Á föstudagskvöldið greindi Infantino svo frá því að hann hefði fallið frá hugmyndunum um einkafjárfestinguna.
Öll 55 aðildarríki UEFA, Knattspyrnusambands Evrópu, sammæltust um að sniðganga keppnir á vegum FIFA ef hugmyndir Infantinos næðu fram að ganga. Þetta var samþykkt einróma á neyðarfundi UEFA.
Þótt áætlanir Infantinos um að hleypa fjárfestum að innviðum FIFA hafi almennt mælst illa fyrir á hann enn nokkra hauka í horni.
Þar á meðal eru Katar og Marokkó. Katar hélt HM 2022 og HM eftir fjögur ár verður mótið haldið í Marokkó, á Spáni og í Portúgal.
Í yfirlýsingu segist katarska knattspyrnusambandið fagna því að Infantino hafi dregið tillöguna um stofnun FFE til baka en stendur enn við bakið á forsetanum umdeilda.
„Knattspyrnusamband Katar styður heilshugar áframhaldandi viðleitni Infantino forseta til að þróa og styrkja knattspyrnu á heimsvísu,“ segir í yfirlýsingu Katara.
Statement by H.E Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, President of the Qatar Football Association. pic.twitter.com/AbhbZps4E3— Qatar Football Association (@QFA_EN) August 1, 2026
Statement by H.E Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, President of the Qatar Football Association. pic.twitter.com/AbhbZps4E3
Marokkóska knattspyrnusambandið hrósaði Infantino einnig fyrir að draga í land með hugmyndir sínar. Þrátt fyrir það segist forseti þess, Fouzi Lekjaa, enn vera bandamaður Infantinos.
„Við þetta tækifæri vill forseti marokkóska knattspyrnusambandsins ítreka stuðning sinn við forseta FIFA, Gianni Infantino, í öllum aðgerðum sem miða að því að þróa knattspyrnu á heimsvísu,“ segir Lekjaa.
Auk Katar hafa þrjú önnur Asíuríki lýst yfir stuðningi við Infantino: Kúveit, Sri Lanka og Líbanon. Þess má geta að eiginkona Infantinos, Leena Al Ashqar, er frá Líbanon og hann er fékk líbanskan ríkisborgararétt fyrr á þessu ári. Infantino er einnig með svissneskan og ítalskan ríkisborgararétt.
Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallar eftir afsögn Gianni Infantino, forseta FIFA, í ljósi áætlana hans um að selja hlut í sambandinu til einkafjárfesta.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, kallar eftir nýrri forystu hjá FIFA í ljósi áætlana hans um einkafjárfestingu í sambandinu, sem hætt hefur verið við. Forsetakosningar fara fram í mars.
Fjárfestingabankinn JP Morgan safnaði fé fyrir fyrirætlanir Gianni Infantino um einkavæðingu Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Bankinn var áður stór hluti af plönum um evrópska ofurdeild.
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur aldrei komist á heimsmeistaramótið en stelpurnar okkar eru í dauðafæri að breyta því í vetur. Nú virðist hins vegar vera komið upp mál sem gæti leitt til þess að sá draumur verði ekki að veruleika.
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs FIFA gagnrýnir harðlega áform Gianni Infantino, forseta FIFA, um að selja eignarhluti í keppnum til einkafjárfesta.
„Það er óhætt að segja að þetta hafi verið fjörug vika. Vika getur verið langur tími í fótbolta, hvort sem er innan vallar og utan,“ segir Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ. Umdeild áætlun FIFA um að hleypa fjárfestum að borðinu hjá sambandinu hefur sætt gagnrýni víða.
Carlos Cordeiro, yfirráðgjafi Gianni Infantino forseta FIFA, hefur sagt starfi sínu lausu í mótmælaskyni við fyrirhugaðar áætlanir um utanaðkomandi fjárfestingar.
Knattspyrnusamband Asíu, AFC, tekur undir með samböndum Evrópu og Ameríku, UEFA og CONCACAF, og mótmælir fyrirhuguðum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar hjá alþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA.
Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í morgunsárið þar sem því er lofað að mjög svo umdeildum áætlunum um utanaðkomandi fjárfestingar verði fylgt eftir. Ekki sé verið að selja fótboltann frá sambandinu. Fjölmiðlar hafi truflað kynningarferlið.
Concacaf mótmælir tillögum Gianni Infantino um að selja hlut Fifa til einkafjárfesta. Sambandið ætlar þó ekki að ganga jafn langt og Uefa með að sniðganga keppnir á vegum Fifa.
Knattspyrnusambönd þjóða innan Evrópu samþykktu einróma á neyðarfundi UEFA nú síðdegis að sniðganga heimsmeistaramótið í fótbolta ef áætlanir FIFA um utanaðkomandi fjárfestingar fá fram að ganga.
Gianni Infantino, forseti Fifa, hefur áformað að hleypa utanaðkomandi fjárfestum inn í sambandið og hefur það farið öfugt ofan í hlutaðeigandi. Knattspyrnusamband Evrópu hefur gagnrýnt áformin harðlega og hefur boðað formenn sambanda í álfunni á neyðarfund.
Samband fótboltadeilda í Evrópu hefur sent frá sér yfirlýsingu sem mótmælir tillögu Gianni Infantino, forseta Fifa, um að selja heimsmeistaramótið í fótbolta. Deildir á borð við ensku úrvalsdeildina og spænsku úrvalsdeildina hafa stutt færsluna.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, sendi í dag frá sér yfirlýsingu í ljósi bréfs Gianni Infantino, forseta FIFA, til aðildarríkja að sambandinu í dag. Í bréfinu lofar Infantino stuðningsfólki við umdeilda áætlun hans háum fjárhæðum en segi samböndin ekki já fyrir 19. september verði dregið úr greiðslum til þeirra.
Aðildarríki FIFA hafa frest til 19. september til að samþykkja umdeildar áætlanir Giannis Infantino, forseta Alþjóða knattspyrnusambandsins. Þau aðildarríki sem leggja blessun sína yfir áætlanirnar fá fjörutíu milljónir Bandaríkjadala í sinn hlut.