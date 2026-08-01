Enn skorar Emelía Valur Páll Eiríksson skrifar 1. ágúst 2026 15:51 Emelía er búin að skora tvö í fyrstu tveimur. Mynd/HB Köge Emelía Óskarsdóttir byrjar tímabilið vel með HB Köge í Danmörku. Kristianstad vann góðan sigur í Svíþjóð. Emelía spilaði síðari hálfleikinn í öruggum 4-0 sigri Köge á ASA frá Árósum í annarri umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Hún skoraði fjórða markið í uppbótartíma og er því komin með tvö mörk í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins. Köge er þá jafnframt með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leikina en liðið er ríkjandi danskur meistari. Eftir frábæra byrjun á tímabilinu hefur aðeins hallað undan fæti hjá Íslendingaliði Kristianstad sem stýrt er af Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Kristianstad. Liðið gerði hins vegar vel í dag gegn AIK sem er sæti ofar en Kristianstad í töflunni. Elísa Sigurjónsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir spiluðu báðar allan leikinn á miðju Kristianstad og sú síðarnefnda lagði upp mark og fékk einnig gult spjald. Framherjinn Elin Hansson var hetja Kristianstad í dag en hún skoraði tvö marka liðsins og lagði upp það þriðja á Hönnu Ekengren. Linda Líf Boama kom inn sem varamaður og spilaði síðasta hálftíma leiksins. Kristianstad er eftir sigurinn áfram í fimmta sæti deildarinnar með 18 stig, þremur á eftir AIK sem er sæti ofar. Djurgården tapaði þá 2-1 fyrir Brommapojkarna. Freyja Stefánsdóttir skoraði eina mark Djurgården í leiknum, og það í sínum fyrsta leik eftir skipti frá Víkingi, en María Catharina Ólafsdóttir Gros var einnig í byrjunarliði liðsins. Djurgården er í fallsæti með átta stig eftir tólf umferðir. Norrköping, lið Sigdísar Evu Bárðardóttur, vann 4-0 sigur á botnliði Uppsala. Norrköping er þar af leiðandi að vinna annan leik sinn í vetur og situr í 10. sæti af 14 liðum. Sigdís sat allan leikinn á varamannabekknum. Sænski boltinn Danski boltinn Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Kallar eftir bættum starfsháttum hjá FIFA: „Mikil samstaða“ Sjáðu Tryggva stíga trylltan dans, vítakeppni Stjörnunnar og mark Vestra Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Sjá meira