Fótbolti

Enn skorar Emelía

Valur Páll Eiríksson skrifar
Emelía er búin að skora tvö í fyrstu tveimur.
Emelía er búin að skora tvö í fyrstu tveimur. Mynd/HB Köge

Emelía Óskarsdóttir byrjar tímabilið vel með HB Köge í Danmörku. Kristianstad vann góðan sigur í Svíþjóð.

Emelía spilaði síðari hálfleikinn í öruggum 4-0 sigri Köge á ASA frá Árósum í annarri umferð dönsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Hún skoraði fjórða markið í uppbótartíma og er því komin með tvö mörk í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins.

Köge er þá jafnframt með fullt hús stiga eftir fyrstu tvo leikina en liðið er ríkjandi danskur meistari.

Eftir frábæra byrjun á tímabilinu hefur aðeins hallað undan fæti hjá Íslendingaliði Kristianstad sem stýrt er af Nik Chamberlain, fyrrverandi þjálfara Kristianstad. Liðið gerði hins vegar vel í dag gegn AIK sem er sæti ofar en Kristianstad í töflunni.

Elísa Sigurjónsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir spiluðu báðar allan leikinn á miðju Kristianstad og sú síðarnefnda lagði upp mark og fékk einnig gult spjald. Framherjinn Elin Hansson var hetja Kristianstad í dag en hún skoraði tvö marka liðsins og lagði upp það þriðja á Hönnu Ekengren.

Linda Líf Boama kom inn sem varamaður og spilaði síðasta hálftíma leiksins.

Kristianstad er eftir sigurinn áfram í fimmta sæti deildarinnar með 18 stig, þremur á eftir AIK sem er sæti ofar.

Djurgården tapaði þá 2-1 fyrir Brommapojkarna. Freyja Stefánsdóttir skoraði eina mark Djurgården í leiknum, og það í sínum fyrsta leik eftir skipti frá Víkingi, en María Catharina Ólafsdóttir Gros var einnig í byrjunarliði liðsins.

Djurgården er í fallsæti með átta stig eftir tólf umferðir.

Norrköping, lið Sigdísar Evu Bárðardóttur, vann 4-0 sigur á botnliði Uppsala. Norrköping er þar af leiðandi að vinna annan leik sinn í vetur og situr í 10. sæti af 14 liðum.

Sigdís sat allan leikinn á varamannabekknum.

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