Fótbolti

Real Madrid missti niður tveggja marka for­skot gegn Alberti og fé­lögum

Andri Broddason skrifar
Albert Guðmundsson spilaði 70 mínútur þegar Fiorentina gerði jafntefli við Real Madrid.
Albert Guðmundsson spilaði 70 mínútur þegar Fiorentina gerði jafntefli við Real Madrid. Getty/Gabriele Maltinti

Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina þegar liðið mætti Real Madrid í vináttuleik. Ítalska liðið náði að bjarga jafntefli eftir að hafa lent tveimur mörkum undir.

Albert Guðmundsson spilaði 70 mínútur fyrir Fiorentina sem mætti spænska stórliðinu Real Madrid í æfingaleik í Þýskalandi. Real Madrid var sterkari aðilinn í leiknum og var liðið komið í tveggja marka forystu eftir aðeins 24 mínútur.

Endrick skoraði fyrsta mark leiksins eftir sendingu frá Alvaro Carreras og Alexis Ciria tvöfaldaði forystuna skömmu síðar. Fyrir lok fyrri hálfleiks náði Fiorentina að minnka muninn þegar Roberto Piccoli slapp inn fyrir vörn Real Madrid og nýtti færið vel.

Á 58. mínútu jafnaði svo Moise Kean metin þegar hann skallaði fyrirgjöf Nicolo Fagioli fram hjá Andriy Lunin í marki Real Madrid. Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, getur ekki verið annað en svekktur að missa niður tveggja marka forskot.

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