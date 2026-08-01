Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Andri Broddason skrifar 1. ágúst 2026 18:27 Albert Guðmundsson spilaði 70 mínútur þegar Fiorentina gerði jafntefli við Real Madrid. Getty/Gabriele Maltinti Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina þegar liðið mætti Real Madrid í vináttuleik. Ítalska liðið náði að bjarga jafntefli eftir að hafa lent tveimur mörkum undir. Albert Guðmundsson spilaði 70 mínútur fyrir Fiorentina sem mætti spænska stórliðinu Real Madrid í æfingaleik í Þýskalandi. Real Madrid var sterkari aðilinn í leiknum og var liðið komið í tveggja marka forystu eftir aðeins 24 mínútur. Endrick skoraði fyrsta mark leiksins eftir sendingu frá Alvaro Carreras og Alexis Ciria tvöfaldaði forystuna skömmu síðar. Fyrir lok fyrri hálfleiks náði Fiorentina að minnka muninn þegar Roberto Piccoli slapp inn fyrir vörn Real Madrid og nýtti færið vel. Á 58. mínútu jafnaði svo Moise Kean metin þegar hann skallaði fyrirgjöf Nicolo Fagioli fram hjá Andriy Lunin í marki Real Madrid. Jose Mourinho, þjálfari Real Madrid, getur ekki verið annað en svekktur að missa niður tveggja marka forskot. Íslendingar erlendis Spænski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Real Madrid missti niður tveggja marka forskot gegn Alberti og félögum Íslendingaslagur endaði jafn í Danmörku Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Chelsea staðfestir komu Danny Welbeck Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Enn skorar Emelía „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ „Rangur maður til að leiða þessi samtök“ „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ UEFA lýsir yfir vantrausti gagnvart Infantino Fyrsta mark Tonali í sigri á Chelsea Vinícius á förum? JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn „Verður skrýtið að sjá hann standa hinu megin“ Infantino hættir við allt saman Casemiro mættur til að hjálpa „guði fótboltans“ að vinna Redknapp: Tottenham er að hegða sér eins og stórklúbbur í sumar Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Arnór Gauti fékk sínar fyrstu mínútur í Króatíu „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Eru of fáar konur að starfa fyrir karlalið í knattspyrnu? Newcastle borgar meira en einn og hálfan milljarð til að fá Jaissle Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Real Madrid klófestir besta unga leikmann spænsku deildarinnar Þór sækir fyrirliða frá Spáni Leikbanni Mudryk aflétt Slot á leið til Sádi-Arabíu? Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Sjá meira