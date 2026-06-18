Veðurstofan gerir ráð fyrir norðaustan kalda eða stinningskalda , en allhvössum vindi við suðausturströndina og sums staðar í vindstrengjum á norðvestantil.
Á vef Veðurstofunnar segir að sömuleiðis megi búast við snörpum vindhviðum á sunnanverðu Snæfellsnesi. Veðrið geti verið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindi.
Reiknað er með rigningu á norðaustan- og austanverðu landinu en annars skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti verður á bilinu sex til fimmtán stig og hlýjast suðvestanlands.Útlit er fyrir svipað veður á morgun en um helgina dregur úr vindi og vætu.
Á föstudag: Norðaustan 5-13 m/s, en heldur hvassara norðvestantil. Rigning norðan- og austanlands, en lengst af þurrt um landið suðvestanvert. Hiti 6 til 15 stig, mildast sunnantil.
Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s. Rigning norðaustanlands og skúrir sunnantil, en annars þurrt að kalla. Hiti 5 til 15 stig, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag (sumarsólstöður): Breytileg átt 3-8 m/s og skúrir, en lengst af þurrt austanlands. Hiti 7 til 14 stig.
Á mánudag, þriðjudag og miðvikudag: Hæg breytileg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 8 til 14 stig.