Búast má við hvössum vindstrengjum og varasömum aðstæðum fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, svo sem húsvagna, við suðausturströndina. Það er lægð suður af landinu sem veldur stífri norðaustanátt og henni fylgja skúrir og svalt veður um landið austanvert en víða má reikna með 8 til 15 metrum á sekúndu.
Á Vesturlandi verður þurrt að mestu og sæmilega milt ef marka má spá Veðurstofu Íslands en þar segir þó að einhverjir dropar geti fallið á Suðurlandsundirlendinu. Í dag er, líkt og hefur ekki farið fram hjá neinum, þjóðhátíðardagur Íslendinga og í tilefni hans er fjölbreytt dagskrá í boði um allt land.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að á höfuðborgarsvæðið verði veðuraðstæður í góðu lagi en að þar nái vindur sér varla á strik og „ætti því að viðra vel til hátíðarhalda“. Næstu daga verður lítil breyting á veðri en þó á að draga smám saman úr vindi á Suðausturlandi.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á fimmtudag og föstudag: Norðaustan 8-15 m/s og rigning, en lengst af þurrt um landið vestanvert. Hiti 6 til 15 stig, mildast á Suðvesturlandi.Á laugardag: Norðlæg eða breytileg átt 3-10. Skúrir á sunnanverðu landinu, einkum seinnipartinn, en stöku skúrir norðanlands. Hiti 8 til 15 stig.Á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt. Dálítil rigning norðantil, en skýjað með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðausturlandi.Á mánudag og þriðjudag: Breytileg átt og skúrir á víð og dreif. Hiti 8 til 15 stig.
Útlit er fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum en rignt gæti á hátíðargesti á Austurlandi.