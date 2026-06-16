Veðurstofan gerir ráð fyrir austan- og norðaustanátt í dag með strekkings vindi syðst en annars yfirleitt hægari.
Það verður bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Hlýjast verður á Norður- og Vesturlandi og má reikna með sextán til átján stig þegar best lætur.
„Í kvöld nálgast lægð úr suðri. Á morgun, þjóðhátíðardaginn er spáð stífri norðaustanátt með rigningu og svölu veðri um landið austanvert.
Vestanlands ætti hins vegar að verða þurrt að mestu og sæmilega milt. Á höfuðborgarsvæðinu viðrar líklega vel til hátíðarhalda því þar er ólíklegt að vindur nái sér á strik,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á miðvikudag (lýðveldisdagurinn): Norðaustan 8-18 m/s, hvassast við suðausturströndina. Rigning um landið austanvert, en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 6 til 15 stig, mildast á Suðvesturlandi.
Á fimmtudag: Norðaustan 8-15 og rigning, en yfirleitt þurrt um landið vestanvert. Hiti breytist lítið.
Á föstudag: Norðaustanátt og rigning eða súld, en þurrt á Suðvestur- og Vesturlandi. Hiti 5 til 15 stig, mildast suðvestantil.
Á laugardag og sunnudag (sumarsólstöður): Norðlæg eða breytileg átt og skúrir eða dálítil rigning. Hiti 6 til 13 stig, mildast syðst.
Á mánudag: Breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á síðdegisskúrum.