Trump segir samkomulag hafa náðst við Íran Eiður Þór Árnason skrifar 14. júní 2026 21:29 Donald Trump Bandaríkjaforseti. Getty/Kevin Dietsch Bandaríkin og Íran hafa náð samkomulagi um að binda endi á stríðið í Íran. Þetta staðfesta Bandaríkjaforseti og aðstoðarutanríkisráðherra Íran. Til standi að undirrita samninginn í Sviss föstudaginn 19. júní. „Samkomulagið við Íslamska lýðveldið Íran er nú frágengið,“ skrifaði Trump á samfélagsmiðlinum Truth Social. „Ég heimila hér með að fullu opnun Hormússunds án tollgjalda og heimila um leið og samstundis að herkví Bandaríkjanna verði aflétt,“ segir hann. „Skip heimsins, ræsið vélarnar. Látið olíuna flæða!“ Íran segir einnig samkomulag í höfn Kazem Gharibabadi, aðstoðarutanríkisráðherra Írans, hefur staðfest í símtali við ríkissjónvarpið þar í landi að samkomulag hafi náðst við Bandaríkin og að formleg undirritun fari fram í Sviss á föstudag. „Tilkynnt verður um tafarlausan og varanlegan endi á stríðinu og hernaðaraðgerðum á ólíkum vígstöðvum, þar á meðal í Líbanon, í kvöld,“ segir hann. BBC greinir frá þessu en Gharibabadi bætir við að herkví Bandaríkjanna verði einnig aflétt í kvöld. Nái til Líbanon „Báðir aðilar hafa lýst yfir tafarlausri og varanlegri stöðvun hernaðaraðgerða á öllum vígstöðvum, þar á meðal í Líbanon,“ segir Shehbaz Sharif í færslu á X, áður Twitter. Shehbaz Sharif.AP „Nú þegar samkomulagið er í höfn munu sáttasemjarar greiða fyrir röð funda í þessari viku. Þessar innleiðingarviðræður munu leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunarathöfninni.“ Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026 Írönsk stjórnvöld hafa enn ekki tjáð sig opinberlega um samkomulagið en greint var frá því í útsendingu ríkissjónvarpsins og vísað í tilkynningu forsætisráðherra Pakistans. Í yfirlýsingu sem flutt var í ríkissjónvarpinu er fullyrt að Bandaríkin hafi verið „neydd til þess að skrifa undir samning“ sem bindi enda á stríðið við Íran. Þetta segir Ghoncheh Habibiazad, fréttamaður BBC Persian. Ríkismiðilinn lýsi niðurstöðunni sem sigri fyrir stjórnvöld í Teheran. Trump hafi gefið eftir á síðustu stundu Fars-fréttastofan í Íran sem er með tengsl við íranska byltingarvörðinn, herafla klerkastjórnarinnar, segir von á yfirlýsingu frá stjórnvöldum um samkomulagið. Að sögn fréttastofunnar stöðvaði Íran samningaviðræðurnar eftir árás Ísraelshers á Líbanon í dag og hafi búið sig undir að svara með árás á Ísrael. Stjórnvöld hafi að lokum fallist á að hætta við árásina vegna tilslakana sem Bandaríkjaforseti bauð á síðustu stundu. Hluti af þeim hafi verið að „vernda friðhelgi yfirráðasvæðis Líbanons“, að Ísrael myndi draga sig frá landamærum Líbanons og tafarlaus aflétting á herkví Bandaríkjahers við íranskar hafnir. Einnig hafi verið ákveðið að endurskoða stjórn og reglur um umferð á hafsvæðunum við Persaflóa í samvinnu við Íran og Óman, að sögn Fars. Þetta hefur ekki verið staðfest af írönskum eða bandarískum stjórnvöldum. Fréttin er í vinnslu. 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