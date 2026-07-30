Innlent

Fleiri en einn hafi verið að verki

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Keyrt hafi verið a einn mink í nótt. „Það var bara svona lán í óláni myndi ég segja,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfelssbæjar.
Keyrt hafi verið a einn mink í nótt. „Það var bara svona lán í óláni myndi ég segja,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfelssbæjar. Samsett

Aðgerðir í Mosfellsdal gengu vel í nótt og halda áfram í dag að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Tilkynningar næturinnar megi telja á fingrum annarrar handar en aðgerðarstjórnin vilji vera með vaðið fyrir neðan sig. Honum þyki ekki ólíklegt að um sömu aðila sé að ræða og í innbroti í svínabú og kjúklingabú fyrr í sumar og að fleiri en einn hafi verið að verki.

Gærdagurinn hafi verið annasamasti dagur hans í starfi bæjarstjóra síðan hann tók við bæjarstórastólnum í maí síðastliðnum. „Það var ófremdarástand,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann hafi fyrst og fremst haft áhyggjur af lífríkinu og dýrunum í dalnum.

Aðgerðir gærdagsins og næturinnar hafi gengið vel en til að byrja með hafi aðstæðurnar litið heldur illa út til að byrja með en skýrari mynd hafi komið á málið upp úr hádegi.

„Það voru bara tilkynningar á fingrum annarrar handar sem komu þar inn. Það komu meira að segja tilkynningar frá Grafarvogi og Grafarholti en ég myndi segja að það væri ógjörningur að það kæmi frá þessu búi. En það er bara gott að fólk sé vel vakandi og tilkynni og við komum þeim ábendingum á framfæri.“

„Við höldum vaktinni áfram. Það leynast væntanlega einhverjir, einn og einn, þarna úti en við þurfum bara að finna þá því annars gæti þetta orðið meira vandamál til lengri tíma.“

Hleypt úr sjö þúsund búrum 

Ekki sé hægt að segja til um tölu minka sem sluppu út í gær en að um sjö þúsund búr minkabúsins hafi verið opnuð og að fleiri en einn hafi staðið að verknaðinum.

„Þetta er ekkert smá skemmdarverk.

Þetta er engin smá aðgerð sem fer fram þarna um nóttina og ég myndi ekki segja að það væri í miklum anda dýraverndar að sleppa þessu lausu öllu.“

Þeir eru að gera það sama og þeir væntanlega hafa verið að gera á hinum búunum. Búnir að fara inn í svínabú og alifuglabú.“

Þannig að það er grunur um að þetta séu sami aðili eða sömu aðilar?

„Mér finnst það ekki ólíklegt.“

Lögregla haldi bæjarstjóranum upplýstum og þau hafi þegar fundað nokkrum sinnum og stefni á að gera það aftur í dag. Aðgerðarstjórnin hafi ráðlagt fólki á svæðinu að halda dýrum sínum inni.

Þið eruð ekki að útiloka að minkurinn gæti sótt inn í bæinn?

„Hugsanlega, en bara vera með vaðið fyrir neðan sig.

Þessi dýr vita ekkert, þau hafa örugglega ekkert séð sólarljós áður. Þau vita ekkert hvað hænur eru eða fólk eða barnavagnar.“

Einhverjir hafi tjáð honum að 90 prósent dýranna myndu ekki lifa af á eigin spýtur í náttúrunni en aðrir hafi sagt þá aðlagast.

„Ég er nú ekki mikill minkasérfræðingur, ekki hingað til, en eitthvað hefur maður lært síðasta sólarhringinn,“ segir Hilmar.

Dýr Loðdýrarækt Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið