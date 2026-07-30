Fleiri en einn hafi verið að verki Áróra L Davíðsdóttir skrifar 30. júlí 2026 10:39 Keyrt hafi verið a einn mink í nótt. „Það var bara svona lán í óláni myndi ég segja,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfelssbæjar. Samsett Aðgerðir í Mosfellsdal gengu vel í nótt og halda áfram í dag að sögn bæjarstjóra Mosfellsbæjar. Tilkynningar næturinnar megi telja á fingrum annarrar handar en aðgerðarstjórnin vilji vera með vaðið fyrir neðan sig. Honum þyki ekki ólíklegt að um sömu aðila sé að ræða og í innbroti í svínabú og kjúklingabú fyrr í sumar og að fleiri en einn hafi verið að verki. Gærdagurinn hafi verið annasamasti dagur hans í starfi bæjarstjóra síðan hann tók við bæjarstórastólnum í maí síðastliðnum. „Það var ófremdarástand,“ segir Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hann hafi fyrst og fremst haft áhyggjur af lífríkinu og dýrunum í dalnum. Aðgerðir gærdagsins og næturinnar hafi gengið vel en til að byrja með hafi aðstæðurnar litið heldur illa út til að byrja með en skýrari mynd hafi komið á málið upp úr hádegi. „Það voru bara tilkynningar á fingrum annarrar handar sem komu þar inn. Það komu meira að segja tilkynningar frá Grafarvogi og Grafarholti en ég myndi segja að það væri ógjörningur að það kæmi frá þessu búi. En það er bara gott að fólk sé vel vakandi og tilkynni og við komum þeim ábendingum á framfæri.“ „Við höldum vaktinni áfram. Það leynast væntanlega einhverjir, einn og einn, þarna úti en við þurfum bara að finna þá því annars gæti þetta orðið meira vandamál til lengri tíma.“ Hleypt úr sjö þúsund búrum Ekki sé hægt að segja til um tölu minka sem sluppu út í gær en að um sjö þúsund búr minkabúsins hafi verið opnuð og að fleiri en einn hafi staðið að verknaðinum. „Þetta er ekkert smá skemmdarverk. Þetta er engin smá aðgerð sem fer fram þarna um nóttina og ég myndi ekki segja að það væri í miklum anda dýraverndar að sleppa þessu lausu öllu.“ Þeir eru að gera það sama og þeir væntanlega hafa verið að gera á hinum búunum. Búnir að fara inn í svínabú og alifuglabú.“ Þannig að það er grunur um að þetta séu sami aðili eða sömu aðilar? „Mér finnst það ekki ólíklegt.“ Lögregla haldi bæjarstjóranum upplýstum og þau hafi þegar fundað nokkrum sinnum og stefni á að gera það aftur í dag. Aðgerðarstjórnin hafi ráðlagt fólki á svæðinu að halda dýrum sínum inni. Þið eruð ekki að útiloka að minkurinn gæti sótt inn í bæinn? „Hugsanlega, en bara vera með vaðið fyrir neðan sig. Þessi dýr vita ekkert, þau hafa örugglega ekkert séð sólarljós áður. Þau vita ekkert hvað hænur eru eða fólk eða barnavagnar.“ Einhverjir hafi tjáð honum að 90 prósent dýranna myndu ekki lifa af á eigin spýtur í náttúrunni en aðrir hafi sagt þá aðlagast. „Ég er nú ekki mikill minkasérfræðingur, ekki hingað til, en eitthvað hefur maður lært síðasta sólarhringinn,“ segir Hilmar. Dýr Loðdýrarækt Mosfellsbær Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Innlent Fleiri fréttir Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Sjá meira