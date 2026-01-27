Svíar hyggjast lækka sakhæfisaldur

Sænsk yfirvöld hyggjast lækka sakhæfisaldur úr fimmtán árum í þrettán ár. Yfirvöld ytra glíma við fjölda barna sem ganga í raðir glæpasamtaka. Lægri sakhæfisaldur ætti þó einungis við í alvarlegri glæpum.
Gunnar Strommer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir að neyðarástand ríki í landinu þar sem fjöldi barna hefur gengið í raðir glæpagengja samkvæmt BBC. Það sé mikilvægt verkefni ríkisstjórnarinnar að stöðva að börn séu nýtt í glæpastarfsemi.
Hann tekur fram að tillagan fæli ekki í sér almenna lækkun sakhæfisaldurs heldur einungis vegna alvarlegustu glæpa líkt og morð, tilraun til manndráps, sprengjuárásir, gróf vopnalagabrot og gróf kynferðisbrot. Börn þrettán ára og eldri gætu átt yfir höfði sér fangelsisdóma.
Samkvæmt gögnum frá sænska landsráðinu um forvarnir gegn glæpum hefur fjöldi grunaðra einstaklinga yngri en fimmtán ára tvöfaldast á síðasta áratug. Rannsóknarnefnd á vegum ríkisstjórnarinnar mælti með því að lækka sakhæfisaldurinn niður í fjórtán ár í alvarlegri málum.
Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svía, sagði að aldurinn yrði lækkaður þar sem börn væru „miskunnarlaust nýtt af glæpasamtökum til að fremja alvarlega glæpi“. Því grípi yfirvöldin til svo harðra aðgerða.
Verði löggjöfin samþykkt muni hún taka gildi strax í sumar.
Ríkisstjórnin hefur birt drög að frumvörpunum og hafa þau sætt mikilli gagnrýni. Talið er að mun yngri börn gætu farið að taka þátt í að fremja glæpi. Þá eru sænsku fangelsin ekki búin undir að taka á móti svo ungum börnum og gæti vistun þeirra verið brot á mannréttindum þeirra.
Einnig geti það frekar haft neikvæð áhrif og afleiðingar á börnin að refsa þeim í stað þess að sinna þeim á annan hátt.
Enn á eftir að fara yfir frumvarpið og síðan verður það lagt fyrir sænska þingið.