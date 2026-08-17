Íslendingaliðið Sønderjyske var hársbreidd frá endurkomu gegn Brøndby í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Sønderjyske heldur sig því áfram á botni deildarinnar.
Brynjar Ingi Bjarnason var í byrjunarliði Sønderjyske í kvöld þegar liðið fór í heimsókn til Brøndby í dönsku úrvalsdeildinni. Leikurinn byrjaði ekki vel fyrir Sonderjyske þegar Mads Frokjær-Jensen skoraði fyrstu tvö mörk leiksins og kom Brøndby í tveggja marka forystu.
Rétt fyrir hálfleik bætti Brøndby við þriðja markinu og var Sønderjyske þremur mörkum undir í hálfleik. Liðið gerði breytingar í hálfleik og kom Daníel Grétarsson inn í vörn liðsins. Við það batnaði vörn Sønderjyske og gat liðið snúið vörn í sókn.
Sønderjyske náði að skora tvö mörk í seinni hálfleik en var í erfiðleikum með að bæta við því þriðja og náði því ekki að jafna leikinn. Leikurinn endaði því með 3-2 sigri Brøndby sem er sem stendur á toppi dönsku úrvalsdeildarinnar. FC Kobenhavn hefur þó spilað leik færra og getur með sigri eða jafntefli komist upp fyrir Brøndby.
Sønderjyske er með eitt stig á botni dönsku úrvalsdeildarinnar og er í virkilegum vandræðum. Danska deildin virðist vera sterk í ár og því mikilvægt að geta fengið öll möguleg stig.