Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 4. ágúst 2026
12 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Breiðablik
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið
Fótbolti
„Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum
Íslenski boltinn
Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli
Handbolti
UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu
Sport
UFC-bardagakappi lést í svefni
Sport
Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök
Fótbolti
Viktor Gísli framlengir við Barcelona
Handbolti
Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum
Fótbolti
Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann
Fótbolti
Fleiri fréttir
Þór - Breiðablik | Blikar heimsækja botnliðið
„Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“
Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum
Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi
Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda
Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur
Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram
Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni?
Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki
„Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“
Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum
Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim
Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir
Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR
Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“
Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn
„Þetta er mikið áfall fyrir okkur“
Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum
„Þetta er kvikindisleg spurning“
Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf
Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari
Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn
Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum
Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni
Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum
Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík
„Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“
„Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“
„Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“
„Ekki það sem við lögðum upp með“
Sjá meira
Mest lesið
Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið
Fótbolti
„Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“
Íslenski boltinn
Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum
Íslenski boltinn
Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli
Handbolti
UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu
Sport
UFC-bardagakappi lést í svefni
Sport
Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök
Fótbolti
Viktor Gísli framlengir við Barcelona
Handbolti
Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum
Fótbolti
Viðurkennir að VAR hafi misst af því þegar leikmaður Brann sýndi puttann
Fótbolti
Í beinni
Bein útsending:
Kvöldfréttir
Fótbolti - Besta deild karla
Þór
Breiðablik
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar