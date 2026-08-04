Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum

Breiðablik var með miðið vanstillt í vítaspyrnukeppni gegn FC Aktobe í undankeppni Meistaradeildar kvenna. Eftir leik sem endaði með 1-1 jafntefli brenndu Blikar af fjórum vítum.
Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks og vítaskytta liðsins, steig fyrst á punktinn en lét verja frá sér. Katelyn Duong, sem hafði jafnað leikinn fyrir Blika á 16. mínútu, var næst og hennar víti var einnig varið.
Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Líf Joostdóttir Van Bemmel skutu síðan báðar yfir.
Herdís Halla Guðbjartsdóttir hafði haldið Breiðabliki á lífi með einni vítavörslu en mörkin úr vítunum hjá Alina Litvinenko og Yekaterina Babshuk, sem hafði komið FC Aktobe yfir á 12. mínútu, dugðu til sigurs þegar Líf skaut einnig yfir.
Breiðablik á ekki lengur möguleika á sæti í Meistaradeildarinni en spilar næst við Dinamo Minsk föstudaginn 7. ágúst klukkan 07:00. Sigurvegari þess leiks fær sæti í undankeppni Evrópubikarsins.
Öll helstu atvik leiksins má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.
Breiðablik mætti FC Aktobe í Kasakstan í forkeppni Meistaradeild kvenna í dag. Grípa þurfti til vítaspyrnukeppni til að skera úr um sigurvegara. Þar fór allt á versta veg en Breiðablik brást í öllum fjórum vítaspyrnum sínum og þurfti því að sætta sig við tap.