Fótbolti

Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Vítin voru ekki nógu góð hjá Blikum í dag.
Vítin voru ekki nógu góð hjá Blikum í dag. vísir

Breiðablik var með miðið vanstillt í vítaspyrnukeppni gegn FC Aktobe í undankeppni Meistaradeildar kvenna. Eftir leik sem endaði með 1-1 jafntefli brenndu Blikar af fjórum vítum.

Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Breiðabliks og vítaskytta liðsins, steig fyrst á punktinn en lét verja frá sér. Katelyn Duong, sem hafði jafnað leikinn fyrir Blika á 16. mínútu, var næst og hennar víti var einnig varið.

Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir og Líf Joostdóttir Van Bemmel skutu síðan báðar yfir.

Herdís Halla Guðbjartsdóttir hafði haldið Breiðabliki á lífi með einni vítavörslu en mörkin úr vítunum hjá Alina Litvinenko og Yekaterina Babshuk, sem hafði komið FC Aktobe yfir á 12. mínútu, dugðu til sigurs þegar Líf skaut einnig yfir.

Breiðablik á ekki lengur möguleika á sæti í Meistaradeildarinni en spilar næst við Dinamo Minsk föstudaginn 7. ágúst klukkan 07:00. Sigurvegari þess leiks fær sæti í undankeppni Evrópubikarsins.

Öll helstu atvik leiksins má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: FC Aktobe - Breiðablik 1-1 (2-0)
Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna Breiðablik

Tengdar fréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið