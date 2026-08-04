Ali Bin Al Hussein, prins og forseti knattspyrnusambands Jórdaníu, tekur Gianni Infantino, forseta FIFA, fyrir í langri ræðu sem hann ritar opinberlega. Hann segir FIFA eiga ógreiddar skuldir og sakar Infantino um fjárkúgun fyrir stuðning.
„Það er enginn skortur á vandamálum þegar kemur að FIFA“ byrjar Hussein í skrifum sínum þar sem hann rekur vandræði jórdanska landsliðsins og stuðningsmanna þess við að fá vegabréfaáritun við komuna til Bandaríkjanna.
There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time. We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous…— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026
There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time. We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous…
Hann gagnrýnir einnig hátt miðaverð á HM en Jórdanía tók þátt í fyrsta sinn í sumar.
Aðallega kveðst Hussein ósáttur við að knattspyrnusamband Jórdaníu hafi ekki fengið verðlaunafé fyrir að komast í úrslit Arabíubikarsins í desember síðastliðnum.
„Á sama tíma montar FIFA sig af milljörðunum sem það á inn í banka,“ skrifar Hussein.
Hann segir forseta FIFA stunda fjárkúgun til að fá sínu framgengt.
„Í marga mánuði hefur FIFA neitað að hjálpa okkur með þessi mál eða önnur. Svo var mér sagt á HM að ef ég myndi styðja Infantino opinberlega gæti það hjálpað við að slétta úr málum knattspyrnusambandsins.
Við erum stolt af því í Jórdaníu að halda siðferðislegum gildum í heiðri. Við studdum hann ekki áður og munum svo sannarlega ekki gera það núna. Allt þetta mál jafngildir fjárkúgun og við neitum að láta undan henni,“ skrifar Hussein einnig.
FIFA hefur ekki brugðist við fyrirspurnum Reuters um málið.
Ásakanir um fjárkúgun á hendur Infantino koma í kjölfar mikilla vandræða hjá forsetanum, sem situr í sjóðheitu sæti eftir misheppnaða tilraun í síðustu viku til að hleypa utanaðkomandi fjárfestum að FIFA.