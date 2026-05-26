Enski boltinn

Rúrik hafði rétt fyrir sér um Wirtz

Sindri Sverrisson skrifar
Florian Wirtz olli vonbrigðum í vetur á sinni fyrstu leiktíð með Liverpool.
Florian Wirtz olli vonbrigðum í vetur á sinni fyrstu leiktíð með Liverpool. Getty/Peter Byrne

Í lokauppgjörsþætti Fantasýn var farið yfir víðan völl varðandi leiktíðina sem var að ljúka í fantasy-leik ensku úrvalsdeildarinnar.

Þeir Sindri Kamban og Albert Þór Guðmundsson fóru meðal annars yfir það helsta varðandi sín fantasy-lið en Albert var einn af þeim sem féll í þá „gildru“ að veðja á Þjóðverjann Florian Wirtz sem stóð engan veginn undir væntingum hjá Liverpool á leiktíðinni, á sinni fyrstu leiktíð í ensku úrvalsdeildinni.

„Ég seldi hann í umferð sjö og þá hafði hann gefið mér nákvæmlega ekkert. Þetta voru tvö stig, tvö stig, þrjú stig, þrjú stig, núll stig og tvö stig. Svo seldi ég hann í umferð sjö en hann hélt áfram svona,“ sagði Albert sem náði sér betur á strik eftir að hafa loks losað sig við Wirtz.

„Það var ekki fyrr en í 14. umferð sem hann fékk sjö stig. Þá átti hann eina stoðsendingu. Þetta er rosalegt. Þetta átti að vera einhver svakalegur leikmaður sem væri að fara að breyta hlutunum,“ sagði Albert en rifjaði svo upp að líklega hefði gengið betur hefði hann hlustað á ráð landsliðsmannsins fyrrverandi Rúriks Gíslasonar, sem þekkir það að spila á Englandi og í Þýskalandi.

„Við fengum einn mætan mann í byrjun tímabilsins, slógum á þráðinn til Rúriks Gíslasonar, og hann kallaði þetta bara. Áður en þetta byrjaði. Hann sagði bara: Þessi gæi er ekki að fara að meika það í deildinni. Hann er of verndaður í Þýskalandi, vanur að allir segi já við sig, og þekkir ekki breska kúltúrinn,“ sagði Albert en bætti léttur við:

„Þá var Rúrik reyndar að vitna í einhvern kúltúr sem hann upplifði sem 18 ára polli fyrir tveimur áratugum síðan, þannig að mögulega hafa hlutirnir eitthvað breyst. En hvort sem hann hafði rétt fyrir sér á réttum eða röngum forsendum þá hafði hann rétt fyrir sér og við gefum honum kredit fyrir það.“

Hægt er að hlusta á þáttinn í heild hér að ofan eða á tal.is/fantasn og á öðrum helstu hlaðvarpsveitum.

Enski boltinn Fantasýn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið