Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn

Mikel Arteta hefur verið útnefndur þjálfari ársins í ensku úrvalsdeildinni í fyrsta sinn.
Arteta varð fyrir valinu frekar en Pep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth), Keith Andrews (Brentford), Regis Le Bris (Sunderland) og Michael Carrick (Manchester United). Sá síðastnefndi var tilnefndur þrátt fyrir að hafa aðeins stýrt liði hálft tímabilið.
Eftir þrjú silfurár í röð tókst Arteta loks að stýra Arsenal að Englandsmeistaratitlinum en Spánverjinn tók við störfum á dimmum tímum hjá félaginu í desember 2019.
Sigurinn er því byggður á góðum grunni en Skytturnar undir stjórn Arteta hafa orðið að einu öflugasta varnarliði sögunnar. Á nýafstöðnu tímabili hélt liðið hreinu í 19 af 38 leikjum og fékk aðeins á sig 27 mörk.
Arteta er næstyngsti þjálfarinn á eftir Jose Mourinho til að hljóta þessi verðlaun en sá fyrsti til að vinna þau fyrir félag sem hann spilaði áður fyrir.
Hann fylgir í fótspor fyrrum þjálfara síns, Arsene Wenger, sem var þrisvar sinnum valinn þjálfari ársins á tíma sínum hjá Arsenal. Fyrst 1997-98, aftur 2001-02 og loks þegar taplausi Englandsmeistaratitill Arsenal vannst 2003-04.