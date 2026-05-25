Salford City, sem er í eigu David Beckham og Gary Neville meðal annarra, mun leika í ensku D-deildinni á næstu leiktíð. Notts County fer upp í C-deildina.
Alassana Jatta, Lucas Ness og Jodi Jones skoruðu mörk Notts í öruggum 3-0 sigri í úrslitaleik dagsins á Wembley í Lundúnum þar sem lið Salford sá aldrei til sólar.
Hinn frægi 92 árgangur Manchester United keypti meirihluta í Salford, sem í útjaðri Manchester, fyrir rúmum áratug. Aðeins Gary Neville og David Beckham eiga hluta í félaginu í dag en þeir Nicky Butt, Ryan Giggs, Phil Neville og Paul Scholes hafa allir starfað fyrir félagið þó þeir hafi selt sig út úr eigandahópnum.
Notts County fer í C-deildina en félagið er elsta atvinnumannafélag heims, stofnað árið 1862. Liðið verður í C-deildinni í fyrsta sinn frá tímabilinu 2014-15.