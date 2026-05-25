Bruno Fernandes, leikmaður Manchester United, segist ætla að hafa samband við Roy Keane, fyrrverandi fyrirliða liðsins, vegna ummæla hans um Portúgalann á dögunum. Keane hafi misskilið svör sín og farið með rangt mál.
Fernandes bætti stoðsendingamet ensku úrvalsdeildarinnar í lokaumferð deildarinnar í gær. Hann lagði upp mark fyrir Patrick Dorgu, hans 21. Stoðsending í vetur, sem er met. Hann hafði lagt upp tuttugasta markið helgina á undan í sigri á Nottingham Forest.
Í hlaðvarpinu The Overlap sagði Keane um Bruno: „Eftir leikinn [við Forest] var hann tekinn í viðtal og hann sagði sem fyrirliði Manchester United: 'Nokkrum sinnum hefði ég líklega átt að skjóta en ég sendi frekar.' Vá. Hvernig getur hugsunarháttur þinn sem knattspyrnumaður verið þannig að þú ferð inn í leik og einbeitir þér að einstaklingsmetum?“
„Hann mun ekki vinna bikara, ekki með þetta hugarfar til liðsins,“ sagði Keane og hélt því þar með fram að Fernandes setti eigin hagsmuni og eltingaleik við stoðsendingametið ofar árangri liðsins.
Ummæli Fernandes eftir leikinn voru hins vegar þau: „Það voru líklega augnablik í dag þar sem ég hefði átt að senda í stað þess að skjóta. Ég er mjög ánægður með stoðsendinguna, en meira en það, ég er ánægður með sigurinn.“
Fernandes tók athugasemdum Keane ekki vel og hann sagði í hlaðvarpinu The Diary of a CEO: „Eins og ég hef alltaf sagt, þá hef ég ekkert á móti gagnrýni. Ég hef alltaf tekið við gagnrýni frá öllum og ég svara aldrei neinu.“
„Fólk hefur skoðun; það telur frammistöðuna góða, slæma, hvað sem er. Það sem mér líkar ekki er þegar fólk lýgur um hluti og í þessu tilfelli Roy Keane þá er það sem hann sagði í raun lygi vegna þess að ... annað hvort sá hann annað viðtal eða hann getur ekki sagt að ég hafi sagt eitthvað sem ég hef bara ekki sagt, og sem betur fer fyrir mig er allt þetta opinbert.“
„Mér líkar ekki er að hann leggi mér orð í munn sem hafa ekki verið sögð. Það er það eina sem mér líkar ekki.“
Fernandes segir að hann hafi haft samband við fyrrverandi knattspyrnustjóra United, Ole Gunnar Solskjær, til að biðja um símanúmer Keane svo hann geti rætt málið.
„Auðvitað held ég að ég hafi alltaf sýnt Roy Keane mikla virðingu og fyrir öllu sem hann hefur gert fyrir félagið og fyrir öllu sem hann hefur alltaf sagt,“ bætti Fernandes við.
„Ég hef aldrei haft neitt að segja, ég hef aldrei sagt eitthvað rangt. Ég bað Ole meira að segja um símanúmerið hans til að senda honum sms, til að vera heiðarlegur, til að spjalla við hann og segja að ég hafi ekkert á móti gagnrýni en mér líkar ekki þegar fólk lýgur um það sem ég segi.“
Fernandes átti glimrandi fína leiktíð með United-liði sem hafnaði í þriðja sæti, að stórum hluta þökk sé stjóraskiptum er Michael Carrick tók við af Rúben Amorim í byrjun þessa árs.
Fernandes var valinn besti leikmaður deildarinnar á nýliðinni leiktíð.