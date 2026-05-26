Enski miðjumaðurinn Elliot Anderson er í sigti beggja Manchester-félaganna en Manchester City er fremst í kapphlaupinu um þennan 23 ára gamla leikmann Nottingham Forest.
BBC fullyrðir þetta í grein nú síðdegis og segir það sífellt líklegra að Anderson yfirgefi Forest í sumar. Enn beri þó mikið í milli hjá City og Forest varðandi verðmiðann.
Breski ríkismiðillinn segir að mögulega muni Anderson slá met Declan Rice og verða dýrasti breski leikmaður sögunnar. Forkólfar Arsenal samþykktu fyrir þremur árum að greiða West Ham 105 milljónir punda fyrir Rice og sjá ekki eftir því í dag.
BBC segir að forráðamenn United muni ekki láta til leiðast að greiða of hátt verð fyrir Anderson og hafi heldur engan áhuga á langvinnum samningaviðræðum.
Í herbúðum Forest vonist menn hins vegar eftir því að geta fengið risaupphæð og að þeir séu meðvitaðir um að eigi Anderson gott HM með Englandi í sumar þá styrki það samningsstöðu Forest.
Man City are in pole position for Elliot Anderson's signature 🌳➡️❓ pic.twitter.com/5toMk54YCm— Match of the Day (@BBCMOTD) May 26, 2026
Anderson vann EM U21-landsliða með Englandi í fyrrasumar. Hann kom til Forest frá Newcastle árið 2024 fyrir 35 milljónir punda og hefur spilað 92 leiki og skorað sex mörk.
Hann fékk standandi lófatak þegar honum var skipt af velli í 1-1 jafnteflinu við Bournemouth á sunnudaginn, eftir sinn 50. leik á tímabilinu.
Vitor Pereira, stjóri Forest, vill vitaskuld halda þeim Anderson og Morgan Gibbs-White en gerir sér grein fyrir stöðunni nú þegar Forest er ekki á leið í Evrópukeppni og endaði aðeins í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
„Ef að við ætlum að berjast fyrir háleitari markmiðum þá verðum við að halda okkar bestu leikmönnum. Ef við breytum alltaf til á hverri leiktíð þá er erfitt að ná upp stöðugleika og byggja upp eitthvað stærra og meira. Við ráðum auðvitað ekki markaðnum en ég held að við séum á sömu línu, bæði ég og félagið teljum að við þurfum að halda sem flestum og hafa stjórn á markaðnum,“ sagði Pereira eftir lokaumferðina á sunnudaginn.