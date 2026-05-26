United bætti sig mest en Liverpool hrakaði

Valur Páll Eiríksson skrifar
Manchester United fékk 29 stigum fleiri í ár en í fyrra. Getty/Ash Donelon

Manchester United er það lið sem bætti sig mest á milli leiktíða í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, sé litið til stigasöfnunar. Liverpool hrakaði mest á milli tímabila.

Keppni í ensku úrvalsdeildinni kláraðist með lokaumferð deildarinnar í gær. West Ham féll niður um deild og Liverpool náði síðasta Meistaradeildarsætinu sem í boði var. Nýliðar Sunderland náðu óvænt sæti í Evrópudeildinni á kostnað Chelsea.

Bournemouth fylgir Sunderland í Evrópudeild og Brighton keppir í Sambandsdeild Evrópu.

Manchester United lauk tímabilinu með 3-0 sigri á Brighton og var það tilkynnt fyrir helgina að Michael Carrick hafi verið ráðinn sem stjóri félagsins eftir að hafa tekið tímabundið við í upphafi árs eftir brottrekstur Rúbens Amorim.

Munur á stigum liða í ensku úrvalsdeildinni milli ára

  1. Manchester United +29
  2. Arsenal +11
  3. Manchester City +7
  4. Tottenham +3
  5. Bournemouth +1
  6. Everton +1
  7. Aston Villa -1
  8. Fulham -2
  9. Brentford -3
  10. West Ham -4
  11. Brighton -8
  12. Crystal Palace -8
  13. Chelsea -17
  14. Newcastle -17
  15. Nottingham Forest -21
  16. Wolves -22
  17. Liverpool -24

United hefur leikið frábærlega undir stjórn Carricks og skotist upp töfluna. Liðið hafnaði í þriðja sæti með 71 stig, sem er 29 stigum fleira en liðið fékk í deildinni á síðustu leiktíð.

United bætti sig lang mest hvaða stigasöfnun varðar milli leiktíða. Næst þar á eftir eru Englandsmeistarar Arsenal sem fengu ellefu stigum meira en árið áður.

Fráfarandi meisturum Liverpool hrakaði mest á milli ára og var titilvörnin einkar slök. Liverpool fékk 24 stigum minna en á síðustu leiktíð og endaði í fimmta sæti með 60 stig.

Wolves er næst á eftir og féll sem botnlið deildarinnar, með 22 stigum minna en í fyrra og Nottingham Forest fékk 21 stigi minna en á síðustu leiktíð.

