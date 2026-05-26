United bætti sig mest en Liverpool hrakaði

Manchester United er það lið sem bætti sig mest á milli leiktíða í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, sé litið til stigasöfnunar. Liverpool hrakaði mest á milli tímabila.
Keppni í ensku úrvalsdeildinni kláraðist með lokaumferð deildarinnar í gær. West Ham féll niður um deild og Liverpool náði síðasta Meistaradeildarsætinu sem í boði var. Nýliðar Sunderland náðu óvænt sæti í Evrópudeildinni á kostnað Chelsea.
Bournemouth fylgir Sunderland í Evrópudeild og Brighton keppir í Sambandsdeild Evrópu.
Manchester United lauk tímabilinu með 3-0 sigri á Brighton og var það tilkynnt fyrir helgina að Michael Carrick hafi verið ráðinn sem stjóri félagsins eftir að hafa tekið tímabundið við í upphafi árs eftir brottrekstur Rúbens Amorim.
Munur á stigum liða í ensku úrvalsdeildinni milli ára
United hefur leikið frábærlega undir stjórn Carricks og skotist upp töfluna. Liðið hafnaði í þriðja sæti með 71 stig, sem er 29 stigum fleira en liðið fékk í deildinni á síðustu leiktíð.
United bætti sig lang mest hvaða stigasöfnun varðar milli leiktíða. Næst þar á eftir eru Englandsmeistarar Arsenal sem fengu ellefu stigum meira en árið áður.
Fráfarandi meisturum Liverpool hrakaði mest á milli ára og var titilvörnin einkar slök. Liverpool fékk 24 stigum minna en á síðustu leiktíð og endaði í fimmta sæti með 60 stig.
Wolves er næst á eftir og féll sem botnlið deildarinnar, með 22 stigum minna en í fyrra og Nottingham Forest fékk 21 stigi minna en á síðustu leiktíð.