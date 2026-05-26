Óeining innan stjórnar West Ham um næstu skref eftir krísufund Aron Guðmundsson skrifar 26. maí 2026 11:21 Nuno Espirito Santo er knattspyrnustjóri West Ham sem stendur. Vísir/Getty Stjórnarmenn West Ham United eru ekki sammála um það hvort Nuno Espirito Santo sér maðurinn til þess að stýra liðinu í ensku B-deildinni á næsta tímabili. West Ham féll úr ensku úrvalsdeildinni um nýliðna helgi. Það er The Guardian sem segir frá en krísufundur var haldinn hjá stjórn West Ham í gær eftir að fall liðsins úr efstu deild var staðfest. Samkvæmt The Guardian þykir líklegast að leiðir West Ham og Nuno skilji en Daniel Kretinsky, tékkneskur milljarðamæringur sem er einn af stærstu hluthöfunum í félaginu, er sagður vilja halda Nuno sem knattspyrnustjóra liðsins. Hins vegar sé David Sullivan, stærsti hluthafi í West Ham ekki á sama máli. Nuno tók við stjórnartaumunum hjá West Ham í september á síðasta ári eftir að Graham Potter hafði verið sagt upp störfum og alls kostar óvíst hvort hann hafi hug á því að stýra liðinu í B-deildinni. Portúgalinn skrifaði undir þriggja ára samning sem innihélt þó ákvæði að samningurinn væri uppsegjanlegur af beggja hálfu færi svo að West Ham myndi falla sem varð svo raunin.