Bruno Fernandes gaf sína 21. stoðsendingu á tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni um helgina, stoðsendingin var umdeild en hún hefur nú verið staðfest af dómnefnd.
Gríðarleg fagnaðarlæti brutust út meðal stuðningsmanna Manchester United þegar Fernandes sveiflaði boltanum fyrir á Patrick Dorgu og United tók forystuna gegn Brighton, í leik sem átti eftir að enda með 0-3 sigri.
Þetta var 21. stoðsending Fernandes á tímabilinu og hann tók þar með stoðsendingametið af Thierry Henry og Kevin De Bruyne, sem gáfu 20 stoðsendingar á einu tímabili.
Efasemdarraddir heyrðust þó fljótlega eftir markið, því í endursýningu má sjá að skalli Dorgu fer í slána. Þaðan skoppaði boltinn í markmanninn og svo yfir línuna.
Einhverjir vildu þá meina að markið ætti að skrást sem sjálfsmark markmannsins Bart Verbruggen, og þá yrði stoðsendingin sjálfkrafa tekin af Fernandes.
Þriggja manna dómnefnd ensku úrvalsdeildarinnar, eða Premier League Goal Accreditation Panel,úrskurðaði hins vegar að markið yrði skráð á Dorgu og stoðsendingin þar af leiðandi á Fernandes.
