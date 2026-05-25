Enski boltinn

Mörkin úr loka­um­ferðinni og tár­votar kveðju­stundir

Aron Guðmundsson skrifar
Frábæru tímabili lokið í ensku úrvalsdeildinni
Frábæru tímabili lokið í ensku úrvalsdeildinni Vísir/Getty

Tíma­bilinu í ensku úr­vals­deildinni lauk í gær. Arsenal er Eng­lands­meistari í fyrsta sinn í tuttugu og tvö ár, nýliðar eru á leið í Evrópu og þekkt lið á leiðinni niður. Deildin kveður goð­sagnir í lifanda lífi.

Tottenham tryggði sér áframhaldandi veru í deildinni eftir taugatrekkjandi lokaumferð. West Ham vann Leeds en þurfti á hjálp frá Everton að halda sem mistókst að vinna Tottenham. West Ham fer því niður um deild ásamt Wolves og Burney. 

Hvað Evrópubaráttu deildarinnar varðar mun Brighton spila í Sambandsdeildinni á næsta tímabili á meðan að nýliðar Sunderland sem og Bournemouth munu spila í Evrópudeildinni. Magnaður árangur. 

Þá munu Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City og Arsenal fara fyrir hönd Englands í Meistaradeildina. 

Nokkur af stærstu nöfnum deildarinnar voru að taka þátt í sínum síðasta leik í ensku úrvalsdeildinni í gær. Pep Guardiola stýrði sínum síðasta leik sem stjóri Manchester City, einn allra besti stjóri deildarinnar frá upphafi. 

Þá hefur Mohamed Salah lokið leik með Liverpool sem og Andy Robertson og hjá Manchester City spiluðu þeir Bernardo Silva og John Stones sinn síðasta leik fyrir félagið. 

Kveðjustundirnar voru tárvotar, mörkin glæsileg og dramatíkin einhver. Meistarar krýndir með stæl. Allt það helsta úr lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar má sjá hér fyrir neðan: 

Arsenal FC Manchester City Manchester United Aston Villa FC Liverpool FC AFC Bournemouth Sunderland AFC Brighton & Hove Albion Brentford FC Chelsea FC Fulham FC Newcastle United Leeds United Crystal Palace FC Nottingham Forest Tottenham Hotspur West Ham United Burnley FC Wolverhampton Wanderers

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið