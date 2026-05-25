Mörkin úr lokaumferðinni og tárvotar kveðjustundir Aron Guðmundsson skrifar 25. maí 2026 10:31 Frábæru tímabili lokið í ensku úrvalsdeildinni Tímabilinu í ensku úrvalsdeildinni lauk í gær. Arsenal er Englandsmeistari í fyrsta sinn í tuttugu og tvö ár, nýliðar eru á leið í Evrópu og þekkt lið á leiðinni niður. Deildin kveður goðsagnir í lifanda lífi. Tottenham tryggði sér áframhaldandi veru í deildinni eftir taugatrekkjandi lokaumferð. West Ham vann Leeds en þurfti á hjálp frá Everton að halda sem mistókst að vinna Tottenham. West Ham fer því niður um deild ásamt Wolves og Burney. Hvað Evrópubaráttu deildarinnar varðar mun Brighton spila í Sambandsdeildinni á næsta tímabili á meðan að nýliðar Sunderland sem og Bournemouth munu spila í Evrópudeildinni. Magnaður árangur. Þá munu Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City og Arsenal fara fyrir hönd Englands í Meistaradeildina. Nokkur af stærstu nöfnum deildarinnar voru að taka þátt í sínum síðasta leik í ensku úrvalsdeildinni í gær. Pep Guardiola stýrði sínum síðasta leik sem stjóri Manchester City, einn allra besti stjóri deildarinnar frá upphafi. Þá hefur Mohamed Salah lokið leik með Liverpool sem og Andy Robertson og hjá Manchester City spiluðu þeir Bernardo Silva og John Stones sinn síðasta leik fyrir félagið. Kveðjustundirnar voru tárvotar, mörkin glæsileg og dramatíkin einhver. Meistarar krýndir með stæl. Allt það helsta úr lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar má sjá hér fyrir neðan: