„Hann vildi taka fimmtu spyrnuna" Sindri Sverrisson skrifar 30. maí 2026 21:45 Gabriel var skiljanlega miður sín með silfurverðlaunin um hálsinn í Búdapest í kvöld. Getty/Catherine Ivill Mikel Arteta segist hafa verið meðvitaður um að ef úrslitin réðust í vítaspyrnukeppni í kvöld, í úrslitaleik PSG og Arsenal í Meistaradeild Evrópu, þá yrðu helstu vítaskyttur Arsenal farnar af velli. Eberechi Eze og Gabriel klikkuðu báðir á sínu víti og PSG vann vítaspyrnukeppnina 4-3, eftir að staðan var 1-1 að loknum venjulegum leiktíma og framlengingu. Arteta segir að Gabriel hafi sjálfur sóst eftir því að taka síðustu spyrnu Arsenal. „Hann vildi taka fimmtu spyrnuna. Við höfum undirbúið og æft þetta augnablik," sagði Arteta. „Vanalega myndu vítaskytturnar vera Bukayo [Saka], Martin [Ödegaard], Kai [Havertz], svo sannarlega. En við vissum að ef við færum í framlengingu og vítaspyrnukeppni þá yrðu vítaskytturnar aðrar. Maður verður að gera þetta á þessu augnabliki. Við vorum óheppnir að hafa ekki sömu nákvæmni og þeir í þetta sinn og þess vegna unnum við ekki," sagði Arteta. „Þetta hefði auðveldlega getað verið víti" Spánverjinn benti á að ekki hefði miklu munað að Arsenal fengi vítaspyrnu í framlengingunni, þegar Noni Madueke féll við í baráttu við Nuno Mendes innan teigs. „Ég hef horft á öll vítin í þessari keppni á þessari leiktíð, á síðustu 72 tímum, til að skilja hvað er víti og hvað ekki. Þetta hefði auðveldlega getað verið víti," sagði Arteta. Hann fékk gult spjald fyrir mótmæli við því að ekki skyldi dæmt víti og það fékk Declan Rice einnig. Miðjumaðurinn sagði: „Ég hef ekki séð þetta aftur. Við fyrstu sýn á vellinum fannst mér hann vera á undan Nuno Mendes. Ég var hundfúll á þeim tíma því ég hélt að dómarinn myndi fara og skoða þetta en augljóslega var þetta ekki nógu skýrt til að vera vítaspyrna. Mér fannst það og það gerðu starfsliðið og varamannabekkurinn okkar líka," sagði Rice. „Maður verður að vera andlega klár allan leikinn til að mæta PSG. Þeir vildu að við færum út og spiluðum eins og Bayern spilaði gegn þeim [í undanúrslitunum] en það er það sem þeir vilja, þannig skora þeir 5-6 mörk gegn andstæðingum. Maður verður að vera virkilega seigur og með hugann við leikinn. Við uxum virkilega inn í leikinn og fengum nokkur færi. Við gerðum þá nánast óvirka. En þeir eiga heiður skilinn, frábær stjóri, frábært lið, frábærir einstaklingar. Þeir hafa tapað mikið í gegnum árin og nú er þeirra tími kominn. Við munum halda áfram að sækja að einhverju stóru," sagði Rice. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC Enski boltinn