„Ég er rígmontinn af þeim”

Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var afar stoltur af sínum leikmönnum eftir 1-0 sigur á Val á Hlíðarenda í kvöld
Þróttur lék manni færri í rúman hálftíma eftir að Alexia Marin Czerwien fékk rautt spjald snemma í síðari hálfleik en tókst engu að síður að halda út og sækja öll stigin þrjú.
„Ég hef oft verið ánægður með hópinn og stelpurnar en núna er ég alveg ótrúlega montinn,“ sagði Jóhann Kristinn eftir leik.
Jóhann var sérstaklega ánægður með karakterinn sem leikmenn Þróttar sýndu eftir að liðið varð manni færra.
„Þær sýndu vilja, baráttu, samstöðu og ótrúlega seiglu til þess að ná í þennan sigur á móti mjög flottu Valsliði sem bankaði alveg á dyrnar. Ég er bara ríkmontinn af þeim,“ sagði Jóhann.
Jóhann vildi hins vegar ekki tjá sig mikið um rauða spjaldið sem Alexia fékk á 58. mínútu þegar hann var spurður út í atvikið.
„Við erum að taka þetta viðtal allt of stutt eftir leik og ég ætla ekki að segja það sem mér finnst um þetta,“ sagði hann og lét þar við sitja.
Eina mark leiksins skoraði Unnur Dóra Bergsdóttir á 30. mínútu eftir glæsilega sendingu frá Björgu Gunnlaugsdóttur. Jóhann var hæstánægður með sóknina sem leiddi til marksins.
„Mér fannst það geggjað. Þetta var frábær bolti frá Björgu og Unnur í góðu hlaupi. Unnur er refur, hún er ótrúlega seig fyrir framan markið og þetta var bara frábært mark,“ sagði Jóhann Kristinn að lokum.