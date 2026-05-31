Íslenska karlalandsliðið í fótbolta tapaði 1-0 fyrir Japan í æfingaleik á Ólympíuvellinum í Tókýó í morgunsárið. Hálfgert varalið Íslands gerði sitt en leikurinn var hreint ekki skemmtilegur.
Það er ekki frá mörgu að segja úr leik dagsins hjá strákunum okkar. Ungt og óreynt lið Íslands, eiginlega B-lið, mætti til leiks og það stóð sína plikt stóran part.
Japanar náðu inn einu marki í lokin sem skildi liðin að og þeir fara ánægðir að heiman vestur um haf á komandi heimsmeistaramót. Japanar leyfðu öllum að spila og gerðu tíu skiptingar í leiknum.
Íslenska liðið var að mestu skipað mönnum sem eru ekki fastamenn en það var varla að sjá að menn væru að sækjast eftir byrjunarliðssæti. Það var ekkert að frétta.
Þessi leikur fer ekki beint í sögubækurnar, en íslenska liðið gerði í það minnsta vel varnarlega stærstan part. Mark Koki Ogawa skildi að, hann komst þá fram fyrir Aron Einar Gunnarsson og skallaði boltann einkar laglega í netið á 83. mínútu.
Talningin klikkaði hjá íslenska liðinu og maður verður að setja spurningu við varnarleikinn í markinu, þá sérlega þegar fyrirliðinn, sem var nýkominn inn á, stillti ekki betur upp en raun ber vitni.
Satt best að segja hefði maður getað horft á málningu þorna í tvo tíma frekar en þennan fótboltaleik. Þetta var ekki gott áhorfs.
En, hluti íslenska hópsins og starfsteymið heldur nú vestur um haf. Þessi leikur var utan opinbers landsleikjaglugga svo allir máttu ekki vera með, en aðalliðið mætir heimsmeisturum Argentínu í Auburn í Texas í síðasta leik heimsmeistaranna fyrir komandi titilvörn þeirra á HM þann 9. júní. Það verður eitthvað!
Fyrrum Arsenal-maðurinn Takehiro Tomiyasu var bestur á vellinum. Stefán Teitur og Hákon Rafn bestir hjá Íslandi í hundleiðinlegum leik.
Kveðjustund Maya Yoshida. Þessi 37 ára gamli kappi, sem lék með Southampton í ensku úrvalsdeildinni, spilaði sinn síðasta leik á ferlinum í japönsku höfuðborginni. Bæði japanska liðið og íslenska liðið stóðu heiðursvörð um japanska meistarann þegar honum var skipt af velli eftir tæplega kortersleik.
Ekkert út á dómgæsluna að setja. Enda kröfulítill leikur.
Japanar fjölmenntu, troðfullur tæplega 70 þúsund manna Ólympíuvöllur í síðasta leik Japans áður en liðið fer til Bandaríkjanna á HM. Næsti leikur Japans er við Holland í fyrsta leik á HM þann 14 júní í Arlington í Texas. Svo eru Túnisar og Svíar með þeim í riðli, einnig.