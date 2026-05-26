Fjögur sögð látin í á­rekstri skólarútu og lestar

Kjartan Kjartansson skrifar
Slysið átti sér stað norðvestur af Brussel í morgun. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Getty

Tvö börn og tveir fullorðnir eru sagðir látnir eftir að skólarúta varð fyrir lest norðvestur af Brussel í Belgíu í morgun. Sjö börn og tveir fullorðnir voru um borð í rútunni.

Jean-Luc Crucke, samgönguráðherra Belgíu, staðfesti í morgun að tvö börn á táningsaldri, ökumaður rútunnar og umsjónarmaður barnanna hefðu látist í slysinu, að því er belgíski fjölmiðillinn HLN segir.

Skólarútunni var ekið yfir lestarteina þrátt fyrir að viðvörunarljós loguðu og að vegslá væri niðri, að sögn Geerts Hermans, borgarstjóra í Buggenhout norðvestur af Brussel þar sem slysið varð um klukkan 8:15 að staðartíma í morgun.

Hundrað farþegar voru um borð í lestinni en engar fréttir eru um að þeim hafi orðið líkamlega meint af árekstrinum.

Fréttin verður uppfærð.

